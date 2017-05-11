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Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером

Вчера, 23:45
Певица и модель Елена Галицына была замечена в обществе признанного мэтра французской моды Жана-Клода Житруа в одном из парижских ресторанов.

Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером
Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером


Елена Галицына, которая является давней поклонницей, а по совместительству и музой великого дизайнера, встретилась с Житруа, чтобы разделить с ним радость от успеха новой коллекции и обсудить творческие планы на этот год.

Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером


Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером


Жан-Клод Житруа, которого президент Саркози в 2001 году наградил высшей наградой Франции - Орденом Почетного Легиона (маэстро стал кавалером Ордена, а позже и офицером этой высочайшей награды), очень разносторонний человек. Свое гениальной изобретение, тончайшую эластичную кожу, Житруа создал в процессе своего исследования по методам психологического лечения детей с отклонениями.

Будучи дипломированным детским врачом, Жан-Клод Житруа разрабатывал специальные терапевтические костюмы для таких детей, что позже привело его к главному делу его жизни. Мир высокой моды стал для Житруа его домом, в котором он настоящий хозяин.

Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером


Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером


"Этот всемирно известный бренд, настоящая находка для тех, кто ищет для себя что-то одновременно практичное и невероятно стильное. Одежда от Jitrois просто вечная! Обожаю все его коллекции и горжусь, что мне в жизни довелось быть знакомым с таким гениальным творцом и прекрасным человеком! Очень надеюсь, что уже в этом году нам удастся поработать вместе над новой коллекцией мастера."

- поведала Елена Галицына.

Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером


Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером


Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером


С нетерпением будем ждать новых творческих проектов от этого, по истине, уникального союза.

Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером

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Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 7 332
Автор: Mysha

Автор фото: Личный фотоархив Елены Галицыной

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Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером Певица и модель Елена Галицына была замечена в обществе признанного мэтра французской моды Жана-Клода Житруа в одном из парижских ресторанов.
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