Елена Галицына отправилась в весеннее рандеву с известным модельером

Елена Галицына, которая является давней поклонницей, а по совместительству и музой великого дизайнера, встретилась с Житруа, чтобы разделить с ним радость от успеха новой коллекции и обсудить творческие планы на этот год.Жан-Клод Житруа, которого президент Саркози в 2001 году наградил высшей наградой Франции - Орденом Почетного Легиона (маэстро стал кавалером Ордена, а позже и офицером этой высочайшей награды), очень разносторонний человек. Свое гениальной изобретение, тончайшую эластичную кожу, Житруа создал в процессе своего исследования по методам психологического лечения детей с отклонениями.Будучи дипломированным детским врачом, Жан-Клод Житруа разрабатывал специальные терапевтические костюмы для таких детей, что позже привело его к главному делу его жизни. Мир высокой моды стал для Житруа его домом, в котором он настоящий хозяин.- поведала Елена Галицына.С нетерпением будем ждать новых творческих проектов от этого, по истине, уникального союза.