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Ольга Бузова произвела фурор откровенным брючным костюмом

Сегодня, 00:02
В блоге телеведущей Ольги Бузовой появилось фото её весенней обновки.

Ольга Бузова произвела фурор откровенным брючным костюмом
Начинающая певица Ольга Бузова продолжает экспериментировать со своим стилем. На сей раз на "суд" поклонников был вынесен белый брючный костюм, состоящий из топа, короткого жакета с декоративными элементами и весьма необычных брюк. Несмотря на то, что наряд в целом подходит Бузовой и смотрится неплохо, подписчики оставили множество негативных комментариев.

Ольга Бузова произвела фурор откровенным брючным костюмом


Среди прочего они в очередной раз "поборолись" за нравственность, указав на слишком открытый живот звезды, но больше всего им не понравились брюки - по мнению поклонников, они только портят фигуру. "Ждала всю весну, чтоб надеть костюм от моего Ковика @kovishop_italy Не удержалась. Если весна не идёт ко мне, я иду к ней" - написала Бузова.

Ольга Бузова произвела фурор откровенным брючным костюмом


Ольга Бузова произвела фурор откровенным брючным костюмом

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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