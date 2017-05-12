Среди прочего они в очередной раз "поборолись" за нравственность, указав на слишком открытый живот звезды, но больше всего им не понравились брюки - по мнению поклонников, они только портят фигуру. "Ждала всю весну, чтоб надеть костюм от моего Ковика @kovishop_italy Не удержалась. Если весна не идёт ко мне, я иду к ней" - написала Бузова.
Ольга Бузова произвела фурор откровенным брючным костюмом
Сегодня, 00:02
В блоге телеведущей Ольги Бузовой появилось фото её весенней обновки.
Начинающая певица Ольга Бузова продолжает экспериментировать со своим стилем. На сей раз на "суд" поклонников был вынесен белый брючный костюм, состоящий из топа, короткого жакета с декоративными элементами и весьма необычных брюк. Несмотря на то, что наряд в целом подходит Бузовой и смотрится неплохо, подписчики оставили множество негативных комментариев.
Среди прочего они в очередной раз "поборолись" за нравственность, указав на слишком открытый живот звезды, но больше всего им не понравились брюки - по мнению поклонников, они только портят фигуру. "Ждала всю весну, чтоб надеть костюм от моего Ковика @kovishop_italy Не удержалась. Если весна не идёт ко мне, я иду к ней" - написала Бузова.
Среди прочего они в очередной раз "поборолись" за нравственность, указав на слишком открытый живот звезды, но больше всего им не понравились брюки - по мнению поклонников, они только портят фигуру. "Ждала всю весну, чтоб надеть костюм от моего Ковика @kovishop_italy Не удержалась. Если весна не идёт ко мне, я иду к ней" - написала Бузова.
← Новый снимок Игоря Николаева и Юлии Пр...
Ключевые слова: Ольга Бузова
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ольга Бузова произвела фурор откровенным брючным костюмом В блоге телеведущей Ольги Бузовой появилось фото её весенней обновки.
Новый снимок Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой «развязал» войну между поклонниками В словесной борьбе в сети схлестнулись фанаты нынешней супруги певца Игоря Николаева, а также его бывшей жены - Наташи Королевой.
Наташа Королева поразила сеть своим молодежным образом На свежем фото певица Наташа Королева выглядит как ровесница своего сына.
Леонид Закошанский пострадал в аварии Сегодня в Интернете была опубликована информация об аварии, в которой пострадал известный телеведущий Леонид Закошанский.
Моника Белуччи рассказала о том, что пользуется фотошопом Популярной актрисе Монике Белуччи уже 52 года, но она все еще шикарно выглядит.
Экс-жених Кайли Миноуг защитился перед теми, кто обвиняет его в лицемерии После того как поклонники узнали о разрыве отношений популярной певицы Кайли Миноуг и ее жениха Джошуа Сасса, фанаты звезды начали обвинять мужчину в лицемерии.
Елена Перминова продемонстрировала фотографии из откровенной фотосессии Популярная модель Елена Перминова имеет шикарную фигуру.
Василий Степанов сообщил подробности, из-за чего выпал из окна Около месяца назад СМИ сообщили шокирующую новость о том, что актер Василий Степанов выпал из окна своего дома.
Младший брат Перис Хилтон госпитализирован в психиатрическую лечебницу На днях младшего брата Перис Хилтон направили на лечение в психиатрическую больницу.