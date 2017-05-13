Мария Максакова удивила отличным видом на "Евровидении"

Но на днях певица посетила полуфинал международного конкурса "Евровидение" вместе с другом Артуром Гаспаряном.«Маша сильная! Уникальная женщина, которая любые удары судьбы принимает в полный рост и с открытым забралом...» – сообщил Гаспарян.Мария поддерживала конкурсанта Кристиана Костова, представляющего Болгарию.«Я знаю, что он москвич, что еще на детском «Голосе» наставником у него был Дима Билан, и в таком продолжении карьеры этого юноши есть некий символический знак судьбы, учитывая, какую роль в жизни самого Билана сыграло «Евровидение», – рассказала Максакова.Отметим, что певица выглядела сильно похудевшей, она надела стильное черное платье, которое ей очень шло.