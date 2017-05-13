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Мария Максакова удивила отличным видом на "Евровидении"

Сегодня, 12:58
После того как погиб экс-депутат Денис Вороненков, оперная певица Мария Максакова старалась избегать выходов в свет.

Мария Максакова удивила отличным видом на "Евровидении"
Но на днях певица посетила полуфинал международного конкурса "Евровидение" вместе с другом Артуром Гаспаряном.

«Маша сильная! Уникальная женщина, которая любые удары судьбы принимает в полный рост и с открытым забралом...» – сообщил Гаспарян.

Мария поддерживала конкурсанта Кристиана Костова, представляющего Болгарию.

Мария Максакова удивила отличным видом на "Евровидении"


«Я знаю, что он москвич, что еще на детском «Голосе» наставником у него был Дима Билан, и в таком продолжении карьеры этого юноши есть некий символический знак судьбы, учитывая, какую роль в жизни самого Билана сыграло «Евровидение», – рассказала Максакова.

Отметим, что певица выглядела сильно похудевшей, она надела стильное черное платье, которое ей очень шло.

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Ключевые слова: Мария Максакова

Количество просмотров: 10 335
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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