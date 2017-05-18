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Кендалл Дженнер снялась в фантазийной фотосессии нижнего белья

Вчера, 20:19
Модель Кендалл Дженнер показала стройную фигуру в новой съемке.

Кендалл Дженнер снялась в фантазийной фотосессии нижнего белья
Одна из самых успешных и востребованных моделей современности 21-летняя Кендалл Дженнер постоянно получает предложения от различных глянцевых изданий, девушка также "нарасхват" у модных брендов. Так модели доверили рекламную кампанию новой коллекции нижнего белья La Perla.

Кендалл Дженнер снялась в фантазийной фотосессии нижнего белья


Кендалл Дженнер снялась в фантазийной фотосессии нижнего белья


В кадре Кендалл появляется в необычных комплектах белья, удивительную атмосферу создают и фантастические декорации с огромными цветами.

Кендалл Дженнер снялась в фантазийной фотосессии нижнего белья


Кендалл Дженнер снялась в фантазийной фотосессии нижнего белья

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Ключевые слова: Кендалл Дженнер

Количество просмотров: 8 359
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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