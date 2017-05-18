Кендалл Дженнер снялась в фантазийной фотосессии нижнего белья

Одна из самых успешных и востребованных моделей современности 21-летняя Кендалл Дженнер постоянно получает предложения от различных глянцевых изданий, девушка также "нарасхват" у модных брендов. Так модели доверили рекламную кампанию новой коллекции нижнего белья La Perla.В кадре Кендалл появляется в необычных комплектах белья, удивительную атмосферу создают и фантастические декорации с огромными цветами.