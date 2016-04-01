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Софи Кальчева поразила своим откровенным нарядом

Сегодня, 16:03
Тот факт, что Софи Кальчева и её любимый мужчина Николай Басков совсем не отдыхают вместе никого не смущает.

Софи Кальчева поразила своим откровенным нарядом
При этом Софи не отказывает себе в поездках и периодически оказывается в таких местах и тусовках, смотря на которые хочется задать только один вопрос - как она там очутилась?

Но сегодня не об этом, а о сексуальном платье Софи, которое вызвало массу комплиментом в адрес 36-летней брюнетки.

Софи Кальчева поразила своим откровенным нарядом


Для похода на торжество, которое проходило не абы где, а во Дворце Лихтенштейнов на Фюрстенгассе, Софи выбрала эффектное платье дымчатого цвета, которое было усыпано камнями. Помимо этого наряд был с разрезом на ноге и открытой спиной.

Софи Кальчева поразила своим откровенным нарядом


Фигура Софи выглядела в платье просто сногсшибательно.

Отмечу, что сама Кальчева знала все достоинства этого наряда, поэтому выходит в нем в свет не первый раз.

Софи Кальчева поразила своим откровенным нарядом


Софи Кальчева поразила своим откровенным нарядом


Софи Кальчева поразила своим откровенным нарядом


Но ведь она не Кейт Миддлтон в конце концов : ) Можно и повториться.

← Экстренная операция Аллы Пугачевой ок... Певица Нюша предстала в белом платье →

Ключевые слова: Софи Кальчева

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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