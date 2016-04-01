Софи Кальчева поразила своим откровенным нарядом

При этом Софи не отказывает себе в поездках и периодически оказывается в таких местах и тусовках, смотря на которые хочется задать только один вопрос - как она там очутилась?Но сегодня не об этом, а о сексуальном платье Софи, которое вызвало массу комплиментом в адрес 36-летней брюнетки.Для похода на торжество, которое проходило не абы где, а во Дворце Лихтенштейнов на Фюрстенгассе, Софи выбрала эффектное платье дымчатого цвета, которое было усыпано камнями. Помимо этого наряд был с разрезом на ноге и открытой спиной.Фигура Софи выглядела в платье просто сногсшибательно.Отмечу, что сама Кальчева знала все достоинства этого наряда, поэтому выходит в нем в свет не первый раз.Но ведь она не Кейт Миддлтон в конце концов : ) Можно и повториться.