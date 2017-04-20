Группа Serebro удивила публику премии МУЗ-ТВ 2017 необычными туниками

Ольга Серябкина, Полина Фаворская и Екатерина Кищук знают толк в провокационных нарядах, однако на сегодняшней дорожке премии МУЗ-ТВ их образы были не только довольно скромными, но и, как показалось пользователям сети, не совсем удачными.Девушки вышли в свет в едином стиле - длинные полупрозрачные туники они дополнили джинсами и открытыми босоножками на высоких каблуках.