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Группа Serebro удивила публику премии МУЗ-ТВ 2017 необычными туниками

Вчера, 21:54
Солистки группы Serebro прошли по дорожке премии МУЗ-ТВ.

Группа Serebro удивила публику премии МУЗ-ТВ 2017 необычными туниками
Ольга Серябкина, Полина Фаворская и Екатерина Кищук знают толк в провокационных нарядах, однако на сегодняшней дорожке премии МУЗ-ТВ их образы были не только довольно скромными, но и, как показалось пользователям сети, не совсем удачными.

Группа Serebro удивила публику премии МУЗ-ТВ 2017 необычными туниками


Группа Serebro удивила публику премии МУЗ-ТВ 2017 необычными туниками


Девушки вышли в свет в едином стиле - длинные полупрозрачные туники они дополнили джинсами и открытыми босоножками на высоких каблуках.

Группа Serebro удивила публику премии МУЗ-ТВ 2017 необычными туниками

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Ключевые слова: Serebro, МУЗ-ТВ 2017

Количество просмотров: 11 518
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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