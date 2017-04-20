Девушки вышли в свет в едином стиле - длинные полупрозрачные туники они дополнили джинсами и открытыми босоножками на высоких каблуках.
Группа Serebro удивила публику премии МУЗ-ТВ 2017 необычными туниками
Вчера, 21:54
Солистки группы Serebro прошли по дорожке премии МУЗ-ТВ.
Ольга Серябкина, Полина Фаворская и Екатерина Кищук знают толк в провокационных нарядах, однако на сегодняшней дорожке премии МУЗ-ТВ их образы были не только довольно скромными, но и, как показалось пользователям сети, не совсем удачными.
Девушки вышли в свет в едином стиле - длинные полупрозрачные туники они дополнили джинсами и открытыми босоножками на высоких каблуках.
Девушки вышли в свет в едином стиле - длинные полупрозрачные туники они дополнили джинсами и открытыми босоножками на высоких каблуках.
← Ольга Бузова появилась на премии МУЗ-Т... Ани Лорак на дорожке премии МУЗ-ТВ 2017 в... →
Ключевые слова: Serebro, МУЗ-ТВ 2017
Количество просмотров: 11 518
Количество просмотров: 11 518
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Алёна Шишкова в стильном брючном наряде на дорожке МУЗ-ТВ 2017 Модель Алёна Шишкова появилась на знаменитой музыкальной премии.
Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте на премии МУЗ-ТВ 2017 Телеведущая Анфиса Чехова получила массу комплиментов от поклонников за свой новый образ.
Ани Лорак на дорожке премии МУЗ-ТВ 2017 в компании супруга Наряд певицы Ани Лорак стал одним из самых эффектных на торжественной дорожке.
Группа Serebro удивила публику премии МУЗ-ТВ 2017 необычными туниками Солистки группы Serebro прошли по дорожке премии МУЗ-ТВ.