В Сети размещены снимки Меган Маркл в откровенных образах

Весь мир с нетерпением ждет, когда же принц Гарри сделает предложение своей возлюбленной актрисе Меган Маркл, получившей известность после съемок в сериале "Форс-мажоры".
На днях в Сети были размещены снимки Меган, на которых она позирует в довольно откровенных образах. В принципе такие наряды привычны в современном мире, но как отнесется к ним королева Елизавета.
Все знают, что для членов королевской семьи есть жесткие ограничения, которые они обязаны соблюдать. Но конечно же Маркл пока не относится к этой семье, и возможно на эти фотографии закроют глаза.
Тем более они были сделаны еще задолго до того, как принц начал встречаться с актрисой, а всплыли лишь сейчас.
Ключевые слова: Меган Маркл
, принц Гарри
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Splash magazine
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