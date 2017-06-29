В Сети размещены снимки Меган Маркл в откровенных образах

На днях в Сети были размещены снимки Меган, на которых она позирует в довольно откровенных образах. В принципе такие наряды привычны в современном мире, но как отнесется к ним королева Елизавета.Все знают, что для членов королевской семьи есть жесткие ограничения, которые они обязаны соблюдать. Но конечно же Маркл пока не относится к этой семье, и возможно на эти фотографии закроют глаза.Тем более они были сделаны еще задолго до того, как принц начал встречаться с актрисой, а всплыли лишь сейчас.