Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

В Сети размещены снимки Меган Маркл в откровенных образах

Сегодня, 15:55
Весь мир с нетерпением ждет, когда же принц Гарри сделает предложение своей возлюбленной актрисе Меган Маркл, получившей известность после съемок в сериале "Форс-мажоры".

В Сети размещены снимки Меган Маркл в откровенных образах
На днях в Сети были размещены снимки Меган, на которых она позирует в довольно откровенных образах. В принципе такие наряды привычны в современном мире, но как отнесется к ним королева Елизавета.

В Сети размещены снимки Меган Маркл в откровенных образах


Все знают, что для членов королевской семьи есть жесткие ограничения, которые они обязаны соблюдать. Но конечно же Маркл пока не относится к этой семье, и возможно на эти фотографии закроют глаза.

В Сети размещены снимки Меган Маркл в откровенных образах


Тем более они были сделаны еще задолго до того, как принц начал встречаться с актрисой, а всплыли лишь сейчас.

← Ева Мендес теперь не прячет младшую до... Анна Калашникова стала участницей эро... →

Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 7 280
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Splash magazine

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Принц Гарри выражает свои чувства к Меган Маркл на публике
Принц Гарри официально подтвердил роман с Меган Маркл и признался, что беспокоится за её безопасность
Сестра новой возлюбленной принца Гарри раскрыла все её тайны
Меган Фокс выбрала для прогулки сланцы и лосины
Самое популярное за неделю
Комментарии



Анна Калашникова стала участницей эротического перформанса Не так давно известный фотохудожник Татьяна Медведева организовала яркую выставку и перформанс «Не Закрывай Глаза».
В Сети размещены снимки Меган Маркл в откровенных образах Весь мир с нетерпением ждет, когда же принц Гарри сделает предложение своей возлюбленной актрисе Меган Маркл, получившей известность после съемок в сериале "Форс-мажоры".
Ева Мендес теперь не прячет младшую дочь от общественности Актриса Ева Мендес старается держать личную жизнь в тайне, она мало рассказывает о новостях своей семьи.
Вальтер Соломенцев отправляет бывшей жене непристойные смс Весной этого года в реалити-шоу "Дом-2" пришел довольно необычный персонаж - экс-священник Вальтер Соломенцев.
Памела Андерсон надела очень короткие шорты На днях западные СМИ сообщили о том, что у Памелы Андерсон появился новый возлюбленный.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.