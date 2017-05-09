Пышная юбка со шлейфом прекрасно дополняла глубокое декольте. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру актрисы.
Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017
Сегодня, 04:57
Актриса Наталья Рудова прошла по красной дорожке Московского кинофестиваля.
Для торжественного вечере закрытия Московского кинофестиваля 33-летняя звезда Наталья Рудова выбрала очень элегантный и, в тоже время, довольно смелый наряд.
Пышная юбка со шлейфом прекрасно дополняла глубокое декольте. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру актрисы.
Пышная юбка со шлейфом прекрасно дополняла глубокое декольте. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру актрисы.
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Ключевые слова: Наталья Рудова, ММКФ-2017
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова
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Автор фото: Наталья Прохорова
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