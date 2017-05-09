Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017

Для торжественного вечере закрытия Московского кинофестиваля 33-летняя звезда Наталья Рудова выбрала очень элегантный и, в тоже время, довольно смелый наряд.Пышная юбка со шлейфом прекрасно дополняла глубокое декольте. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру актрисы.