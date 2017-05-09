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Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017

Сегодня, 04:57
Актриса Наталья Рудова прошла по красной дорожке Московского кинофестиваля.

Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017
Для торжественного вечере закрытия Московского кинофестиваля 33-летняя звезда Наталья Рудова выбрала очень элегантный и, в тоже время, довольно смелый наряд.

Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017


Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017


Пышная юбка со шлейфом прекрасно дополняла глубокое декольте. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру актрисы.

Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017


Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017


Наталья Рудова в роскошном платье с глубоким декольте на закрытии ММКФ-2017

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Ключевые слова: Наталья Рудова, ММКФ-2017

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Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

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