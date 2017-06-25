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Утонченная Анна Снаткина на закрытии ММКФ-2017

Вчера, 20:25
Актриса Анна Снаткина появилась на дорожке в гордом одиночестве.

Утонченная Анна Снаткина на закрытии ММКФ-2017
На церемонии открытия Московского кинофестиваля неделю назад звезду сопровождал её супруг Виктор Васильев. На вчерашней торжественной дорожке Анна блистала в одиночестве.

Утонченная Анна Снаткина на закрытии ММКФ-2017


Утонченная Анна Снаткина на закрытии ММКФ-2017


Но это никак не помешало ей произвести впечатление на публику своим изящным образом. Пикантности наряду добавлял вырез, благодаря чему присутствующие могли увидеть стройные ножки актрисы.

Утонченная Анна Снаткина на закрытии ММКФ-2017

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Ключевые слова: Анна Снаткина, ММКФ-2017

Количество просмотров: 8 541
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

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