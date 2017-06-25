Но это никак не помешало ей произвести впечатление на публику своим изящным образом. Пикантности наряду добавлял вырез, благодаря чему присутствующие могли увидеть стройные ножки актрисы.
Утонченная Анна Снаткина на закрытии ММКФ-2017
Вчера, 20:25
Актриса Анна Снаткина появилась на дорожке в гордом одиночестве.
На церемонии открытия Московского кинофестиваля неделю назад звезду сопровождал её супруг Виктор Васильев. На вчерашней торжественной дорожке Анна блистала в одиночестве.
Но это никак не помешало ей произвести впечатление на публику своим изящным образом. Пикантности наряду добавлял вырез, благодаря чему присутствующие могли увидеть стройные ножки актрисы.
Но это никак не помешало ей произвести впечатление на публику своим изящным образом. Пикантности наряду добавлял вырез, благодаря чему присутствующие могли увидеть стройные ножки актрисы.
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Ключевые слова: Анна Снаткина, ММКФ-2017
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Количество просмотров: 8 541
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталья Прохорова
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Автор фото: Наталья Прохорова
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