Сейчас актриса снимается в новой романтической драме Best Day of My Life.Для съемок звезда даже решилась на смену привычного всем образа, теперь у нее короткое каре, а волосы уложены в крупные локоны.Поклонники гадают, действительно ли Сара решилась на смену имиджа или лишь надела парик.В результате в Интернете развернулись дискуссии среди фанатов звезды. Некоторые посчитали, что в таком образе актриса похожа на свою героиню Кэри Бредшоу в знаменитом сериале, где в одном из сезонов она предстала с похожей прической.