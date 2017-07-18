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Повседневный образ от дочери Синди Кроуфорд

Вчера, 20:05
Дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд попала в объективы фотографов в аэропорту Торонто.

Повседневный образ от дочери Синди Кроуфорд
На днях дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер "подловили" в аэропорту по прилету из Лос-Анджелеса. Пользователи сети вновь не могли не обратить внимание на то, как Кайя похожа на свою звездную маму.

Повседневный образ от дочери Синди Кроуфорд


В качестве повседневного образа Гербер выбрала полуспортивный стиль, дополнив белый топ и темные джоггеры укороченной курткой. Прекрасный и удобный вариант для путешествия и прогулок по городу.

Повседневный образ от дочери Синди Кроуфорд


Повседневный образ от дочери Синди Кроуфорд

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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер

Количество просмотров: 3 016
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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