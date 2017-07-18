В качестве повседневного образа Гербер выбрала полуспортивный стиль, дополнив белый топ и темные джоггеры укороченной курткой. Прекрасный и удобный вариант для путешествия и прогулок по городу.
Повседневный образ от дочери Синди Кроуфорд
Вчера, 20:05
Дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд попала в объективы фотографов в аэропорту Торонто.
На днях дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер "подловили" в аэропорту по прилету из Лос-Анджелеса. Пользователи сети вновь не могли не обратить внимание на то, как Кайя похожа на свою звездную маму.
В качестве повседневного образа Гербер выбрала полуспортивный стиль, дополнив белый топ и темные джоггеры укороченной курткой. Прекрасный и удобный вариант для путешествия и прогулок по городу.
В качестве повседневного образа Гербер выбрала полуспортивный стиль, дополнив белый топ и темные джоггеры укороченной курткой. Прекрасный и удобный вариант для путешествия и прогулок по городу.
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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер
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Количество просмотров: 3 016
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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Повседневный образ от дочери Синди Кроуфорд Дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд попала в объективы фотографов в аэропорту Торонто.