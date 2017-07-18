Повседневный образ от дочери Синди Кроуфорд

На днях дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер "подловили" в аэропорту по прилету из Лос-Анджелеса. Пользователи сети вновь не могли не обратить внимание на то, как Кайя похожа на свою звездную маму.В качестве повседневного образа Гербер выбрала полуспортивный стиль, дополнив белый топ и темные джоггеры укороченной курткой. Прекрасный и удобный вариант для путешествия и прогулок по городу.