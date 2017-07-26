Рене Зеллвегер поразила естественной красотой

Но на днях папарацци удалось заснять актрису в тот момент, когда она этого совсем не ожидала. Судя по всему, Рене собиралась ехать по своим делам, так как было одета по-простому.
На актрисе были черные брюки и того же цвета блузка, а на лице Зеллвегер не было ни грамма макияжа.
Знаменитость была не рада вниманию папарацци и поспешила сесть в машину. Но судя по фотографиям Рене выглядит очень свежо и счастливой.
Ключевые слова: Рене Зеллвегер
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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