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Рене Зеллвегер поразила естественной красотой

Сегодня, 12:31
В последнее время голливудская актриса Рене Зеллвегер редко выходит в свет и посещает светские мероприятия.

Рене Зеллвегер поразила естественной красотой
Но на днях папарацци удалось заснять актрису в тот момент, когда она этого совсем не ожидала. Судя по всему, Рене собиралась ехать по своим делам, так как было одета по-простому.

Рене Зеллвегер поразила естественной красотой


На актрисе были черные брюки и того же цвета блузка, а на лице Зеллвегер не было ни грамма макияжа.

Рене Зеллвегер поразила естественной красотой


Знаменитость была не рада вниманию папарацци и поспешила сесть в машину. Но судя по фотографиям Рене выглядит очень свежо и счастливой.

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Ключевые слова: Рене Зеллвегер

Количество просмотров: 4 563
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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