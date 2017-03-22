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Ведущая Дом-2 Ксения Бородина шокировала новым цветом волос

Сегодня, 14:10
Фолловеры никогда не видели ведущую Дом-2 Ксению Бородину с таким цветом волос.

Ведущая Дом-2 Ксения Бородина шокировала новым цветом волос
Напомним, что несколько дней назад Ксюша пробовала менять цвет волос с помощью специальной программки в телефоне. Но теперь отважилась на реальные эксперименты с имиджем. Новый имидж Ксюши уже назвали "Круэллой" из мультика про "101 долматинец".

Ведущая Дом-2 Ксения Бородина шокировала новым цветом волос


Сама же Бородина рассказала:

"А я люблю эксперименты, хоть очень их и боюсь. Вчера удивили люди, которые начали писать что не идёт, не твоё и так далее, ребят это фотосессия, и на мне парик, ваша задача была оценить фото, а не накидываться с советами ".

Ведущая Дом-2 Ксения Бородина шокировала новым цветом волос

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 6 682
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/borodylia/

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