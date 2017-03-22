Ведущая Дом-2 Ксения Бородина шокировала новым цветом волос

Напомним, что несколько дней назад Ксюша пробовала менять цвет волос с помощью специальной программки в телефоне. Но теперь отважилась на реальные эксперименты с имиджем. Новый имидж Ксюши уже назвали "Круэллой" из мультика про "101 долматинец".Сама же Бородина рассказала:"А я люблю эксперименты, хоть очень их и боюсь. Вчера удивили люди, которые начали писать что не идёт, не твоё и так далее, ребят это фотосессия, и на мне парик, ваша задача была оценить фото, а не накидываться с советами ".