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Внучка Софии Ротару поразила всех внешним видом

Сегодня, 12:48
Сейчас в Баку в полном разгаре фестиваль "Жара", который собрал большое количество знаменитостей российского шоу-бизнеса.

Внучка Софии Ротару поразила всех внешним видом
Но особое внимание всех присутствующих притянула к себе внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня. Девушка выбрала для выхода на красную ковровую дорожку черное облегающее платье длиной в пол, которое прекрасно сидело на фигуре Сони.

Внучка Софии Ротару поразила всех внешним видом


Девушка отличается отличными внешними данными, и многие считают, что Соня добьется больших высот в модельном бизнесе.

Стоит отметить, что внучка Софии Михайловны уже снималась в фотосессиях для различных глянцевых журналов.

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Ключевые слова: Соня Ротару

Количество просмотров: 17 056
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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