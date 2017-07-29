Внучка Софии Ротару поразила всех внешним видом

Но особое внимание всех присутствующих притянула к себе внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня. Девушка выбрала для выхода на красную ковровую дорожку черное облегающее платье длиной в пол, которое прекрасно сидело на фигуре Сони.
Девушка отличается отличными внешними данными, и многие считают, что Соня добьется больших высот в модельном бизнесе.
Стоит отметить, что внучка Софии Михайловны уже снималась в фотосессиях для различных глянцевых журналов.
Ключевые слова: Соня Ротару
Количество просмотров: 17 056
Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, StarHit
Поделись с друзьями: