Барбара Брыльска может похвастаться шикарным внешним видом

На снимке актер запечатлен в обнимку с легендарной актрисой Барбарой Брыльской. Звезда в свои 76 лет поражает всех отличным внешним видом. Сам Верник считает честью прикоснуться к такой легенде как Барбара Брыльска.
«Если говорит вам, что одевается во что попало, не верьте. Она тщательно следит за своим гардеробом. Потому выглядит отлично даже в повседневной жизни», - делилась Светлана Крючкова с журналистами.
Сейчас актриса проживает в Польше и не принимает предложения сняться в кино, предпочитая заниматься внуками.
Ключевые слова: Барбара Брыльска
, Игорь Верник
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Первый канал, Кадр из фильма
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