Барбара Брыльска может похвастаться шикарным внешним видом

На снимке актер запечатлен в обнимку с легендарной актрисой Барбарой Брыльской. Звезда в свои 76 лет поражает всех отличным внешним видом. Сам Верник считает честью прикоснуться к такой легенде как Барбара Брыльска.«Если говорит вам, что одевается во что попало, не верьте. Она тщательно следит за своим гардеробом. Потому выглядит отлично даже в повседневной жизни», - делилась Светлана Крючкова с журналистами.Сейчас актриса проживает в Польше и не принимает предложения сняться в кино, предпочитая заниматься внуками.