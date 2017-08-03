Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Барбара Брыльска может похвастаться шикарным внешним видом

Сегодня, 13:56
На днях в микроблоге шоумена Игоря Верника появилась фотография, которая восхитила многих.

Барбара Брыльска может похвастаться шикарным внешним видом
На снимке актер запечатлен в обнимку с легендарной актрисой Барбарой Брыльской. Звезда в свои 76 лет поражает всех отличным внешним видом. Сам Верник считает честью прикоснуться к такой легенде как Барбара Брыльска.

Барбара Брыльска может похвастаться шикарным внешним видом


«Если говорит вам, что одевается во что попало, не верьте. Она тщательно следит за своим гардеробом. Потому выглядит отлично даже в повседневной жизни», - делилась Светлана Крючкова с журналистами.

Барбара Брыльска может похвастаться шикарным внешним видом


Сейчас актриса проживает в Польше и не принимает предложения сняться в кино, предпочитая заниматься внуками.

← Поклонники остались в восторге от фот... Беременная возлюбленная Криштиану Ро... →

Ключевые слова: Барбара Брыльска, Игорь Верник

Количество просмотров: 3 991
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Первый канал, Кадр из фильма

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Мадонна поразила подписчиков невероятным внешним видом в компании Леонардо Ди Каприо
Натали Портман вызвала восхищение своим внешним видом
Алена Водонаева шокировала поклонников своим внешним видом
Ирина Безрукова удивила поклонников своим внешним видом
Самое популярное за неделю
Комментарии



Беременная возлюбленная Криштиану Роналду дала первое интервью Долгое время о личной жизни знаменитого футболиста Криштиану Роналду практически ничего не было известно.
Барбара Брыльска может похвастаться шикарным внешним видом На днях в микроблоге шоумена Игоря Верника появилась фотография, которая восхитила многих.
Поклонники остались в восторге от фотографии в купальнике дочери Веры Брежневой Через год 16-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман заканчивает школу и будет готовиться к поступлению в ВУЗ.
Виталий Гогунский продемонстрировал роскошный загородный дом Актер Виталий Гогунский, ставший популярным после съемок в сериале "Универ", вместе со своей супругой Ириной и дочкой Миланой проживает за городом.
Супруга рэпера ST оказала огромное влияние на него Александр Степанов, которого все знают под псевдонимом ST, на протяжении двух лет женат на своей супруге Ассоль Васильевой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.