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Модель Юлия Миндарь поделилась секретами успеха

Сегодня, 11:06
Европейская модель Украинского происхождения Юлия Миндарь, рассказала о себе, о секретах модельного бизнеса и как следить за собой, чтобы выглядеть на все 100%.

Модель Юлия Миндарь поделилась секретами успеха
Юлия Миндарь является лицом обувной марки Nino Basco , Ювелирной компании Viadem, модной одежды Marconi в Польше. Предстваляла каталоги нижнего белья таких брендов как Calvin Klein, Weird Bird, Milavitsa ,косметики фирмы Inglot и Mac,Eveline и участвовала в Европеских, украинских и российских fashion Week.

Она снималась в рекламе косметики Mac, Inglot, Eveline, Farmona и др. В работе и жизни предпочитает натуральную косметику, а из декоративной Inglot и Mac - одни из самых качественных и доступных, которыми пользуются профессионалы.

Модель Юлия Миндарь поделилась секретами успеха


Как модель она довольно самокритична и в первую очередь обращает внимание на свой рацион питания, поскольку это основа основ. Она не есть мучные изделия, больше белка и овощей. И естественно регулярные занятия спортом. Тонус это важно. Юлия спит не менее 8 часов в день, поскольку уверена, что сон для женщины это очень важно.

Модель Юлия Миндарь поделилась секретами успеха


Важным фактором ля достижения успеха в модельном бизнесе, по мнению Юлии, является коммуникабельность. поскольку без этого никак при работе с людьми.

На втором месте – работоспособность, так как, без труда и вдумчивости в то, что ты делаешь, мало, что может выйти. И всегда быть в форме!

Юлия, как и любая модель, мечтает основательно начать работать в сфере модельного бизнеса и оказаться на обложках таких популярных изданий, как Vogue или Elle. Она восхищается Ириной Шейк (с которой даже чем-то похожа) и та, является для неё примером для подражания.

В многочисленных интервью Юлия признается, что на сегодня в её планах сделать несколько сезонов UFW и MBKFD, принять участие в интересных проектах, а после этого расширить рамки своей деятельности, работая заграницей.

Модель Юлия Миндарь поделилась секретами успеха


Юлия любит животных и экстремальные виды спорта, а саундреком к своей жизни считает композицию Imagine Dragons – Believer. Любимыми городами, для неё являются, Париж и Киев. Они оба буквально наполнены сказкой и историей. Но не забывает она и про родную Одессу и Лос Анджелес за тепло и красоту.

В детстве Юлия мечтала стать художником. Она училась в художественной школе, а сейчас это переросло в увлечение и занятие фотографией. Она прекрасно понимает, что срок работы моделью не большой, а потому получила в Польше банковское и медиа образование. Ну, и как многие девушки, Юлия совсем не против когда-то попробовать себя в роли актрисы и мечтает сыграть Суперженщину или Женщину-кошку в блокбастере.

Модель Юлия Миндарь поделилась секретами успеха


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Ключевые слова: Юлия Миндарь

Количество просмотров: 4 303
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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