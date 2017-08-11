Пинк предстала в непривычном образе на обложке нового альбома

Но накануне исполнительница в Будапеште анонсировала выход своего нового альбома, который все так долго ждали.«Я не могу быть более взволнованной, чем сейчас. Моя песня «А что насчет нас?» выходит сегодня, и мой альбом «Прекрасная травма» появится 13-ого октября. Я безумно, нереально горжусь этим альбомом. Прошло некоторое время, и я благодарна за все годы, которые вы были вместе со мной. Жду следующей главы вместе с вами», — обратилась Пинк к своим подписчикам.Новые песни фанаты смогут услышать с 13 октября, а пока что пристальное внимание всех привлекла обложка альбома. На ней Пинк предстала в ярком бомбере, под которым надето серебряное топ-бюстье. И стоит сказать, певица выглядит просто потрясающе.