Лили-Роуз Депп шокировала цветом волос

Фанаты привыкли видеть девушку в привычном образе, но недавно Лили решилась на эксперимент и продемонстрировала фолловерам кардинальные изменения во внешности. Но поклонникам не стоит волноваться, Лили лишь решилась примерить парики.На одной фотографии девушка позирует в черном парике, на другом же, наоборот, в ярком образе.Но все таки все уже привыкли к русому цвету волос Лили, и кардинальная смена имиджа будет непривычна для поклонников.