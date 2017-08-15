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Лили-Роуз Депп шокировала цветом волос

Сегодня, 11:11
Дочь знаменитых актеров Джонни Деппа Ванессы Паради Лили-Роуз Депп в свои 18 лет заслужила любовь поклонников.

Лили-Роуз Депп шокировала цветом волос
Фанаты привыкли видеть девушку в привычном образе, но недавно Лили решилась на эксперимент и продемонстрировала фолловерам кардинальные изменения во внешности. Но поклонникам не стоит волноваться, Лили лишь решилась примерить парики.

Лили-Роуз Депп шокировала цветом волос


На одной фотографии девушка позирует в черном парике, на другом же, наоборот, в ярком образе.

Лили-Роуз Депп шокировала цветом волос


Но все таки все уже привыкли к русому цвету волос Лили, и кардинальная смена имиджа будет непривычна для поклонников.

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Ключевые слова: Лили-Роуз Депп

Количество просмотров: 3 120
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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