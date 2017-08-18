Эмма Стоун предстала в непривычном образе

Фильм "Ла-Ла Ленд", в котором одна из главных ролей досталась актрисе Эмме Стоун, собрала большое количество престижных кинопремий.
После окончания съемок в этом проекте Эмма начала работу в сериале "Маньяк". Недавно папарацци удалось запечатлеть актрису во время съемочного дня, и Эмма выглядела непривычно для ее преданных поклонников. На актрисе были надеты пальто, полосатые брюки и высокие ботинки.
Но особое внимание привлек цвет волос Стоун, она предстала со светлыми волосами, поразив фанатов. Хотя это уже не первое перевоплощение актрисы в блондинку, для фильма "Новый человек-паук" Эмма также перекрашивала свои рыжие локоны.
Думаю, Стоун очень идет с новым цветом волос, а вы как считаете?
Ключевые слова: Эмме Стоун
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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