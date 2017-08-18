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Эмма Стоун предстала в непривычном образе

Сегодня, 13:19
Фильм "Ла-Ла Ленд", в котором одна из главных ролей досталась актрисе Эмме Стоун, собрала большое количество престижных кинопремий.

Эмма Стоун предстала в непривычном образе
После окончания съемок в этом проекте Эмма начала работу в сериале "Маньяк". Недавно папарацци удалось запечатлеть актрису во время съемочного дня, и Эмма выглядела непривычно для ее преданных поклонников. На актрисе были надеты пальто, полосатые брюки и высокие ботинки.

Эмма Стоун предстала в непривычном образе


Но особое внимание привлек цвет волос Стоун, она предстала со светлыми волосами, поразив фанатов. Хотя это уже не первое перевоплощение актрисы в блондинку, для фильма "Новый человек-паук" Эмма также перекрашивала свои рыжие локоны.

Эмма Стоун предстала в непривычном образе


Думаю, Стоун очень идет с новым цветом волос, а вы как считаете?

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Ключевые слова: Эмме Стоун

Количество просмотров: 4 069
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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