Пэрис Хилтон шикарно выглядела в скромном наряде

После возвращения на родину, влюбленные решили встретиться с мамой Пэрис, Кэти Хилтон, в ресторане. Все привыкли видеть звезду в откровенных нарядах, но в этот вечер Пэрис выглядела просто прекрасно.Она надела полупрозрачную блузку и длинную юбку, что вместе смотрелось очень гармонично.Стоит отметить, что уже давно ходят слухи о скором замужестве Пэрис и Криса, но пока официальных подтверждений информации нет.