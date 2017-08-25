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Пэрис Хилтон шикарно выглядела в скромном наряде

Сегодня, 13:25
Некоторое время назад знаменитая светская львица Пэрис Хилтон вернулась из путешествия по Италии вместе со своим избранником Крисом Зилка.

Пэрис Хилтон шикарно выглядела в скромном наряде
После возвращения на родину, влюбленные решили встретиться с мамой Пэрис, Кэти Хилтон, в ресторане. Все привыкли видеть звезду в откровенных нарядах, но в этот вечер Пэрис выглядела просто прекрасно.

Пэрис Хилтон шикарно выглядела в скромном наряде


Она надела полупрозрачную блузку и длинную юбку, что вместе смотрелось очень гармонично.

Пэрис Хилтон шикарно выглядела в скромном наряде


Стоит отметить, что уже давно ходят слухи о скором замужестве Пэрис и Криса, но пока официальных подтверждений информации нет.

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон

Количество просмотров: 494
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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