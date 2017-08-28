Александр Гобозов рассказал о том, что его сын отказывается жить с мамой

Недавно экс-участники знаменитого телепроекта "Дом-2" пришли на программу "На самом деле", пытаясь выяснить свои отношения, и в конце передачи бывшие супруги вроде как смогли помириться.Но Александр признается, что Алиана продолжает мешать ему видеться с сыном Робертом.«Я хотел съездить вместе с Робертом на Сейшелы, мне предлагали вести «Дом-2», но она сказала: «Никуда я тебя с ним не отпущу», - поведал Гобозов журналистам.Хотя когда Алиана уезжает за границу вместе с подругами или по работе, Александр заботится об их общим сыне.«Он отбрыкивается, чтобы жить с мамой. Когда я ему говорю: «Ты поедешь к маме», у него начинается истерика. Если я провожу Роберта к ней, то мне надо спрятаться, все превратить в игру. «Где папа, пустите меня к нему», - кричит сын. Она иногда прячет его от меня», - сообщил мужчина.Родители ругаются, а во всей этой ситуации страдает ребенок.