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Александр Гобозов рассказал о том, что его сын отказывается жить с мамой

Сегодня, 10:52
Весной Александр и Алиана Гобозовы огорчили поклонников, сообщив о расставании.

Александр Гобозов рассказал о том, что его сын отказывается жить с мамой
Недавно экс-участники знаменитого телепроекта "Дом-2" пришли на программу "На самом деле", пытаясь выяснить свои отношения, и в конце передачи бывшие супруги вроде как смогли помириться.

Но Александр признается, что Алиана продолжает мешать ему видеться с сыном Робертом.

«Я хотел съездить вместе с Робертом на Сейшелы, мне предлагали вести «Дом-2», но она сказала: «Никуда я тебя с ним не отпущу», - поведал Гобозов журналистам.

Александр Гобозов рассказал о том, что его сын отказывается жить с мамой


Хотя когда Алиана уезжает за границу вместе с подругами или по работе, Александр заботится об их общим сыне.

«Он отбрыкивается, чтобы жить с мамой. Когда я ему говорю: «Ты поедешь к маме», у него начинается истерика. Если я провожу Роберта к ней, то мне надо спрятаться, все превратить в игру. «Где папа, пустите меня к нему», - кричит сын. Она иногда прячет его от меня», - сообщил мужчина.

Родители ругаются, а во всей этой ситуации страдает ребенок.

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Ключевые слова: Александр Гобозов, Алиана Гобозова

Количество просмотров: 6 513
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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