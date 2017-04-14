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Актер Джонатан Риз Майерс переживает страшную трагедию

Вчера, 19:55
О драме в семье ирландского актера Джонатана Риза Майерса рассказала его супруга.

Актер Джонатан Риз Майерс переживает страшную трагедию
Известный актер Джонатан Риз Майерс на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной зависимостью и, кажется, почти смог её победить. Но его настиг новый удар - на днях фотографы подловили звезду в состоянии сильного опьянения. Разумеется, западные СМИ сразу же сообщили, что Майерс проиграл битву и алкоголь вновь взял над ним верх. Но, как выяснилось позже, причина оказалась в семье актера.

Актер Джонатан Риз Майерс переживает страшную трагедию


Актер Джонатан Риз Майерс переживает страшную трагедию


"У нас печальные новости: мы с Джонатаном потеряли нашего второго ребенка из-за выкидыша. Мы очень его ждали, особенно Джонатан, который произошедшее воспринял крайне болезненно. Сейчас мы пытаемся справиться с горем. Трудно бороться с депрессией, когда у тебя есть проблемы и ты страдаешь от алкоголизма. Но Джонатан самый сильный человек из всех, кого я знаю. Свои проблемы и свою боль он превращает в искусство. Я не знаю больше ни одного человека, который прошел бы через столько же, сколько и он, и при этом смог добиться такого успеха. Спасибо всем родным и близким за поддержку. " - рассказала в своём блоге супруга Джонатана Мара Лэйн.

Актер Джонатан Риз Майерс переживает страшную трагедию


Актер Джонатан Риз Майерс переживает страшную трагедию


"Всем остальным хочу сказать следующее: мой муж - ирландец, который борется с алкоголизмом и депрессией и пьет в перерывах между работой, чтобы заглушить боль от грустных новостей. Люди, который сделали снимки моего мужа, были неправы, но что уж теперь. Может быть, у них есть семья, которой нужны деньги, не знаю. Мы прощаем вас" - добавила Лэйн. Помолвка Джонатана и Мары состоялась в декабре 2014 года, а в декабре 2016-го у них родился первенец Вульф Риз Майерс.

Актер Джонатан Риз Майерс переживает страшную трагедию

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Ключевые слова: Джонатан Риз Майерс

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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