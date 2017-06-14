"С любовью и уважением друг к другу мы приняли решение расстаться еще в начале этого года. Мы хотели как можно дольше не рассказывать о расставании публично, чтобы наша семья могла пережить это непростое время. Несмотря на то что больше мы не вместе, мы всегда будем связаны заботой и поддержкой друг о друге и нашей семье" - рассказали Ферги и Джош.
Певица Ферги разводится со своим супругом
Сегодня, 15:32
Американская исполнительница Ферги и её муж актер Джош Дюамель расстаются после восьми лет брака.
Печальная новость для всех поклонников таланта 42-летней Ферги - звезда разводится со своим супругом. Казалось бы, ничего не предвещало такого исхода, поэтому причина разрыва пока остается загадкой. К тому же, пара воспитывает 4-летнего сына. Тем не менее, решение о расставании, как выяснилось из заявления звезд, они приняли ещё в начале текущего года.
"С любовью и уважением друг к другу мы приняли решение расстаться еще в начале этого года. Мы хотели как можно дольше не рассказывать о расставании публично, чтобы наша семья могла пережить это непростое время. Несмотря на то что больше мы не вместе, мы всегда будем связаны заботой и поддержкой друг о друге и нашей семье" - рассказали Ферги и Джош.
"С любовью и уважением друг к другу мы приняли решение расстаться еще в начале этого года. Мы хотели как можно дольше не рассказывать о расставании публично, чтобы наша семья могла пережить это непростое время. Несмотря на то что больше мы не вместе, мы всегда будем связаны заботой и поддержкой друг о друге и нашей семье" - рассказали Ферги и Джош.
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Ключевые слова: Ферги, Джош Дюамель
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Количество просмотров: 507
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail
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Автор фото: instagram, daily mail
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