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Певица Ферги разводится со своим супругом

Сегодня, 15:32
Американская исполнительница Ферги и её муж актер Джош Дюамель расстаются после восьми лет брака.

Певица Ферги разводится со своим супругом
Печальная новость для всех поклонников таланта 42-летней Ферги - звезда разводится со своим супругом. Казалось бы, ничего не предвещало такого исхода, поэтому причина разрыва пока остается загадкой. К тому же, пара воспитывает 4-летнего сына. Тем не менее, решение о расставании, как выяснилось из заявления звезд, они приняли ещё в начале текущего года.

Певица Ферги разводится со своим супругом


Певица Ферги разводится со своим супругом


"С любовью и уважением друг к другу мы приняли решение расстаться еще в начале этого года. Мы хотели как можно дольше не рассказывать о расставании публично, чтобы наша семья могла пережить это непростое время. Несмотря на то что больше мы не вместе, мы всегда будем связаны заботой и поддержкой друг о друге и нашей семье" - рассказали Ферги и Джош.

Певица Ферги разводится со своим супругом


Певица Ферги разводится со своим супругом

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Ключевые слова: Ферги, Джош Дюамель

Количество просмотров: 507
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail

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