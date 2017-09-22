Сын Эвелины Бледанс до сих пор не знает о расставании родителей

Причем развод состоялся уже год назад, но все это время они не сообщали об этом. Оказалось, что и сын пары Семен не знает, что родители расстались.«Семочке мы не говорили о разводе, тем более не готовили его как-то к этому. Нашему ребенку такие вещи непонятны – и хорошо. У нас так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях. Вопрос о посещениях мы не обговаривали. Если есть время, то папа придет к Сёме или же заберет его гулять. Также на отдых сынок может полететь и со мной, и отдельно с папой. С этим нет проблем. Мы, наоборот, всегда стараемся делать так, что если у меня работа, то Саша забирает Сему, если же он на гастролях – ребенок на мне», - ответила Бледанс.Родители стараются уделять сыну одинаковое внимание, так как, по их мнению, Семен не должен страдать из-за проблем в отношении его родителей.