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Сын Эвелины Бледанс до сих пор не знает о расставании родителей

Сегодня, 13:13
Совсем недавно общественность узнала о разводе актрисы Эвелины Бледанс с мужем Александром Семиным.

Сын Эвелины Бледанс до сих пор не знает о расставании родителей
Причем развод состоялся уже год назад, но все это время они не сообщали об этом. Оказалось, что и сын пары Семен не знает, что родители расстались.

«Семочке мы не говорили о разводе, тем более не готовили его как-то к этому. Нашему ребенку такие вещи непонятны – и хорошо. У нас так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях. Вопрос о посещениях мы не обговаривали. Если есть время, то папа придет к Сёме или же заберет его гулять. Также на отдых сынок может полететь и со мной, и отдельно с папой. С этим нет проблем. Мы, наоборот, всегда стараемся делать так, что если у меня работа, то Саша забирает Сему, если же он на гастролях – ребенок на мне», - ответила Бледанс.

Родители стараются уделять сыну одинаковое внимание, так как, по их мнению, Семен не должен страдать из-за проблем в отношении его родителей.

Сын Эвелины Бледанс до сих пор не знает о расставании родителей

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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