Инсайдер сообщил, что пара уже несколько месяцев живет отдельно, но о причинах расставания никакой информации пока что нет. По некоторым сведениям, Пике сильно ревнует Шакиру, что ей порядком надоело.
Отношения Шакиры и Жерара Пике подошли к концу
Сегодня, 16:42
В последнее время все больше знаменитостей огорчают своих поклонников сообщениями о расставании.
Теперь же таблоиды сообщили о том, что знаменитая певица Шакира разорвала отношения с отцом своих детей футболистом Жераром Пике. Пара была вместе на протяжении семи лет, но видимо в отношениях начался кризис.
Инсайдер сообщил, что пара уже несколько месяцев живет отдельно, но о причинах расставания никакой информации пока что нет. По некоторым сведениям, Пике сильно ревнует Шакиру, что ей порядком надоело.
Инсайдер сообщил, что пара уже несколько месяцев живет отдельно, но о причинах расставания никакой информации пока что нет. По некоторым сведениям, Пике сильно ревнует Шакиру, что ей порядком надоело.
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Ключевые слова: Шакира, Жерар Пике
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Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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