Отношения Шакиры и Жерара Пике подошли к концу

Теперь же таблоиды сообщили о том, что знаменитая певица Шакира разорвала отношения с отцом своих детей футболистом Жераром Пике. Пара была вместе на протяжении семи лет, но видимо в отношениях начался кризис.Инсайдер сообщил, что пара уже несколько месяцев живет отдельно, но о причинах расставания никакой информации пока что нет. По некоторым сведениям, Пике сильно ревнует Шакиру, что ей порядком надоело.