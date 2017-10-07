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Отношения Шакиры и Жерара Пике подошли к концу

Сегодня, 16:42
В последнее время все больше знаменитостей огорчают своих поклонников сообщениями о расставании.

Отношения Шакиры и Жерара Пике подошли к концу
Теперь же таблоиды сообщили о том, что знаменитая певица Шакира разорвала отношения с отцом своих детей футболистом Жераром Пике. Пара была вместе на протяжении семи лет, но видимо в отношениях начался кризис.

Отношения Шакиры и Жерара Пике подошли к концу


Инсайдер сообщил, что пара уже несколько месяцев живет отдельно, но о причинах расставания никакой информации пока что нет. По некоторым сведениям, Пике сильно ревнует Шакиру, что ей порядком надоело.

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Ключевые слова: Шакира, Жерар Пике

Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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