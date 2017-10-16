Джулия Робертс была замечена вместе с мужем, несмотря на информацию о разводе

Сообщалось, что Джулия и ее супруг Дэнни Модер готовят документы на развод и уже некоторое время проживают раздельно. Но несколько дней назад супруги вместе пришли на вечеринку Опры Уинфри, которую она проводит ежегодно.Причем пара выглядела счастливой, общалась друг с другом, смеялись и весь вечер провели вместе. Видимо все таки информация о разводе всего лишь слух, а в отношениях супругов все хорошо.