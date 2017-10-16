Причем пара выглядела счастливой, общалась друг с другом, смеялись и весь вечер провели вместе. Видимо все таки информация о разводе всего лишь слух, а в отношениях супругов все хорошо.
Джулия Робертс была замечена вместе с мужем, несмотря на информацию о разводе
Сегодня, 10:40
Летом поклонники знаменитой актрисы Джулии Робертс встревожились, узнав о семейных проблемах звезды.
Сообщалось, что Джулия и ее супруг Дэнни Модер готовят документы на развод и уже некоторое время проживают раздельно. Но несколько дней назад супруги вместе пришли на вечеринку Опры Уинфри, которую она проводит ежегодно.
Причем пара выглядела счастливой, общалась друг с другом, смеялись и весь вечер провели вместе. Видимо все таки информация о разводе всего лишь слух, а в отношениях супругов все хорошо.
Причем пара выглядела счастливой, общалась друг с другом, смеялись и весь вечер провели вместе. Видимо все таки информация о разводе всего лишь слух, а в отношениях супругов все хорошо.
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Ключевые слова: Джулия Робертс
Количество просмотров: 2 509
Количество просмотров: 2 509
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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