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Джулия Робертс была замечена вместе с мужем, несмотря на информацию о разводе

Сегодня, 10:40
Летом поклонники знаменитой актрисы Джулии Робертс встревожились, узнав о семейных проблемах звезды.

Джулия Робертс была замечена вместе с мужем, несмотря на информацию о разводе
Сообщалось, что Джулия и ее супруг Дэнни Модер готовят документы на развод и уже некоторое время проживают раздельно. Но несколько дней назад супруги вместе пришли на вечеринку Опры Уинфри, которую она проводит ежегодно.

Джулия Робертс была замечена вместе с мужем, несмотря на информацию о разводе


Причем пара выглядела счастливой, общалась друг с другом, смеялись и весь вечер провели вместе. Видимо все таки информация о разводе всего лишь слух, а в отношениях супругов все хорошо.

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Ключевые слова: Джулия Робертс

Количество просмотров: 2 509
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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