Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Шакира и Жерар Пике передумали разводиться

Сегодня, 20:42
Певица Шакира и её супруг неожиданно опубликовали совместное фото.

Шакира и Жерар Пике передумали разводиться
Чуть больше недели назад все мировые издания сообщили о распаде одной из самых крепких, как казалось, звездных пар - латиноамериканской исполнительницы Шакиры и футболиста "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике. Сами знаменитости не давали официальных комментариев, а СМИ получили информацию от "близкого окружения" пары. Сообщалось также, что Шакира съехала от мужа вместе с двумя детьми ещё летом текущего года.

Шакира и Жерар Пике передумали разводиться


Шакира и Жерар Пике передумали разводиться


Теперь же, всё те же источники уже не уверены в том, что пара разводится. Намёк на по-прежнему счастливую совместную жизнь дал сам Пике, выложив в личном блоге фото с супругой, сделанное в магазине карнавальных масок. Поклонникам звезд остается лишь ждать дальнейшего развития событий.

Шакира и Жерар Пике передумали разводиться


Шакира и Жерар Пике передумали разводиться


Шакира и Жерар Пике передумали разводиться

← Надежда Михалкова официально подала н...

Ключевые слова: Шакира, Жерар Пике

Количество просмотров: 1 911
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, zimbio.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Агент Шакиры заявил, что в отношениях певицы с мужем все хорошо
Отношения Шакиры и Жерара Пике подошли к концу
Шакира и Жерар Пике всё-таки расстались
Шакира выложила в сеть фото повзрослевшего сына
Самое популярное за неделю
Комментарии

Шакира и Жерар Пике передумали разводиться Певица Шакира и её супруг неожиданно опубликовали совместное фото.
Надежда Михалкова официально подала на развод с Резо Гигинеишвили Актриса Надежда Михалкова подтвердила разрыв с режиссером Резо Гигинеишвили.
Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки Певица Юлия Ковальчук совсем недавно впервые стала мамой.
Кэти Холмс удивила поклонников поездкой в метро Актриса Кэти Холмс спустилась в нью-йоркскую подземку.
Джулия Робертс была замечена вместе с мужем, несмотря на информацию о разводе Летом поклонники знаменитой актрисы Джулии Робертс встревожились, узнав о семейных проблемах звезды.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.