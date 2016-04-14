Теперь же, всё те же источники уже не уверены в том, что пара разводится. Намёк на по-прежнему счастливую совместную жизнь дал сам Пике, выложив в личном блоге фото с супругой, сделанное в магазине карнавальных масок. Поклонникам звезд остается лишь ждать дальнейшего развития событий.
Шакира и Жерар Пике передумали разводиться
Сегодня, 20:42
Певица Шакира и её супруг неожиданно опубликовали совместное фото.
Чуть больше недели назад все мировые издания сообщили о распаде одной из самых крепких, как казалось, звездных пар - латиноамериканской исполнительницы Шакиры и футболиста "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике. Сами знаменитости не давали официальных комментариев, а СМИ получили информацию от "близкого окружения" пары. Сообщалось также, что Шакира съехала от мужа вместе с двумя детьми ещё летом текущего года.
Теперь же, всё те же источники уже не уверены в том, что пара разводится. Намёк на по-прежнему счастливую совместную жизнь дал сам Пике, выложив в личном блоге фото с супругой, сделанное в магазине карнавальных масок. Поклонникам звезд остается лишь ждать дальнейшего развития событий.
Теперь же, всё те же источники уже не уверены в том, что пара разводится. Намёк на по-прежнему счастливую совместную жизнь дал сам Пике, выложив в личном блоге фото с супругой, сделанное в магазине карнавальных масок. Поклонникам звезд остается лишь ждать дальнейшего развития событий.
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Ключевые слова: Шакира, Жерар Пике
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Количество просмотров: 1 911
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, zimbio.com
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Автор фото: instagram, zimbio.com
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