Мэри Элизабет Уинстэд также недавно развелась со своим супругом, и, похоже, абсолютно счастлива в компании актера.
Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге
Сегодня, 01:46
Актер Юэн МакГрегор разводится с супругой после 22-х лет брака.
На днях фотографы подловили за поцелуями с новой возлюбленной популярного актера Юэна МакГрегора. 46-летний МакГрегор и его супруга Ив воспитывают четверых детей и всегда считались образцовой звездной парой и примером для подражания. Однако после признания актера в новом романе с коллегой по съемкам, 32-летней актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, выяснилось, что брак Эвана распался ещё весной этого года - именно тогда МакГрегор съехал из семейного особняка.
Мэри Элизабет Уинстэд также недавно развелась со своим супругом, и, похоже, абсолютно счастлива в компании актера.
Мэри Элизабет Уинстэд также недавно развелась со своим супругом, и, похоже, абсолютно счастлива в компании актера.
← Звезда «Секса в большом городе» призн...
Ключевые слова: Юэн МакГрегор
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Количество просмотров: 4 940
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: the sun, instagram
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Автор фото: the sun, instagram
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Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге Актер Юэн МакГрегор разводится с супругой после 22-х лет брака.
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