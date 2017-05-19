Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге

На днях фотографы подловили за поцелуями с новой возлюбленной популярного актера Юэна МакГрегора. 46-летний МакГрегор и его супруга Ив воспитывают четверых детей и всегда считались образцовой звездной парой и примером для подражания. Однако после признания актера в новом романе с коллегой по съемкам, 32-летней актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, выяснилось, что брак Эвана распался ещё весной этого года - именно тогда МакГрегор съехал из семейного особняка.Мэри Элизабет Уинстэд также недавно развелась со своим супругом, и, похоже, абсолютно счастлива в компании актера.