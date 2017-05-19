Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге

Сегодня, 01:46
Актер Юэн МакГрегор разводится с супругой после 22-х лет брака.

Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге
На днях фотографы подловили за поцелуями с новой возлюбленной популярного актера Юэна МакГрегора. 46-летний МакГрегор и его супруга Ив воспитывают четверых детей и всегда считались образцовой звездной парой и примером для подражания. Однако после признания актера в новом романе с коллегой по съемкам, 32-летней актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, выяснилось, что брак Эвана распался ещё весной этого года - именно тогда МакГрегор съехал из семейного особняка.

Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге


Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге


Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге


Мэри Элизабет Уинстэд также недавно развелась со своим супругом, и, похоже, абсолютно счастлива в компании актера.

Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге


Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге


← Звезда «Секса в большом городе» призн...

Ключевые слова: Юэн МакГрегор

Количество просмотров: 4 940
Автор: Katarina

Автор фото: the sun, instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз
Элизабет Херли разместила откровенный снимок топлес
Алексей Чадов раскрыл правду о новом романе
Эван МакГрегор
Самое популярное за неделю
Комментарии

Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге Актер Юэн МакГрегор разводится с супругой после 22-х лет брака.
Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей Актриса Ким Кэттролл разоткровенничалась в эфире телешоу.
Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера Голливудская звезда Анджелина Джоли посетила премьеру мультфильма в компании детей.
Дэниэл Рэдклифф исхудал до нездорового вида Вот уже четыре года длятся отношения известного актера Дэниэла Рэдклиффа и его возлюбленной, актрисы Эрин Дарк.
Пелагея уверена, что не уводила мужа из семьи Популярная певица Пелагея не любит распространяться о своей личной жизни, даже в социальных сетях она удалила свои аккаунты.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.