Ольга Зарубина продолжает докапываться до Александра Малинина

Ольга Зарубина продолжает поливать грязью Александра Малинина, хвастаясь своими изменамиКак известно их брак продлился недолго и почти сразу после рождения их дочери Киры, они расстались, а скоро и официально развелись. Зарубина уехала в штаты, вышла замуж, дала дочери фамилию и отчество нового мужа и стала намекать, что Кира и не от Малинина вовсе.Но все это происходило до того момента, пока муж не умер и она осталась без средств к существованию. К тому моменту Кира уже вела асоциальный образ жизни без перспектив к нормальной работе.Вот тогда то и вспомнился Александр Малинин, который должен был просто обязан позаботиться о несчастной дочери. Как известно, попытки наладить отношения были, но Зарубиной были нужны не отношения, а деньги.Пройдясь по всем ток-шоу и получив причитающийся ей гонорар, она на время успокоилась, но сейчас пошла на «второй круг», рассказывая, как страдает её 31-летняя дочь от недостатка внимания со стороны известного отца.Правда, он забывает, о том, что дочь его знать не знала, что бы вдруг почувствовать дефицит его внимания, но кого это волнует. Зарубина уже дошла до того, что хвастается тем, что изменяла Малинину, поскольку он того достоин.Возможно, что Малинин не самый порядочный человек, а его жена Эмма не самая благородная женщина на свете, но они просто «ангелы» по сравнению с Ольгой Зарубиной.