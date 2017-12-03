Карина Кокс рассказала о ссорах с мужем

Исполнительница счастлива в браке со своим супругом Эдуардом Магаевым, и у них подрастают две очаровательные дочки. По признанию Карины, в ее семье бывают ссоры, но это происходит очень редко."Бывает только, что у нас не сходятся взгляды на что-то. Я сама не конфликтный человек, поэтому мне проще первой урегулировать недомолвку с мужем. Помню, как-то девочки испугались, что папа начал громко говорить. Они подумали, что он кричит на меня. А у Эдика просто на просто такая привычка – громко говорить. Поэтому я успокоила Камилу и Алану, теперь они уже привыкли к манере разговоры папы", – поведала Карина.Певица призналась, что в скором времени представит новую композицию совместно с мужем, именно он уговорил ее вернуться в творчество.