Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Карина Кокс рассказала о ссорах с мужем

Вчера, 12:49
В настоящее время экс-участница группы "Сливки" Карина Кокс всю себя посвятила семье и воспитанию детей.

Карина Кокс рассказала о ссорах с мужем
Исполнительница счастлива в браке со своим супругом Эдуардом Магаевым, и у них подрастают две очаровательные дочки. По признанию Карины, в ее семье бывают ссоры, но это происходит очень редко.

Карина Кокс рассказала о ссорах с мужем


"Бывает только, что у нас не сходятся взгляды на что-то. Я сама не конфликтный человек, поэтому мне проще первой урегулировать недомолвку с мужем. Помню, как-то девочки испугались, что папа начал громко говорить. Они подумали, что он кричит на меня. А у Эдика просто на просто такая привычка – громко говорить. Поэтому я успокоила Камилу и Алану, теперь они уже привыкли к манере разговоры папы", – поведала Карина.

Певица призналась, что в скором времени представит новую композицию совместно с мужем, именно он уговорил ее вернуться в творчество.

Карина Кокс рассказала о ссорах с мужем

← Нина Добрев решила взять паузу в отнош... Светлана Сорокина стала неузнаваемой →

Ключевые слова: Карина Кокс

Количество просмотров: 13 000
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Экс-участница "Сливок" Карина Кокс впервые поведала секрет своего невероятного похудения
Вика Цыганова поведала о проблемах с мужем
Карина Кокс не хочет останавливаться на двух детях
В браке Василисы Володиной начались ссоры с мужем
Самое популярное за неделю
Комментарии

Катя Гордон полностью обнажилась на фотографии Катя Гордон является очень популярной среди подписчиков социальной сети и часто радует поклонников новыми снимками.
Ольга Серябкина привела в ужас ярким макияжем Солистка популярной группы Серебро Ольга Серябкина является очень популярной в социальной сети, за ее личной жизнью следят большое количество пользователей.
Ольгу Рапунцель обвинили в том, что она специально разыгрывает спектакль с разводом Взаимоотношения беременной участницы главной телестройки страны Ольги Рапунцель со своим мужем Дмитрием Дмитренко не дают покоя многим.
Светлана Сорокина стала неузнаваемой В свое время телеведущая Светлана Сорокина была очень популярна, но в последнее время о ней ничего не слышно.
Карина Кокс рассказала о ссорах с мужем В настоящее время экс-участница группы "Сливки" Карина Кокс всю себя посвятила семье и воспитанию детей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.