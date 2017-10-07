"Прежде чем Бейонсе снова смогла доверять Джей Зи, прошло достаточно много времени. Но для нее было крайне важно сохранить семью. И если бы не Блу Айви, вероятно, они бы сейчас не были вместе" - пишут СМИ. В блоге Бейонсе появилось первое совместное фото с мужем после информации об измене. Снимок, как и другие кадры, сделан во время отдыха.
Бейонсе и Джей Зи показали первое совместное фото после грандиозного скандала
Сегодня, 15:27
Две недели назад певица Бейонсе и её супруг Джей Зи стали участниками самого громкого скандала конца года.
Считавшаяся до недавнего времени абсолютно гармоничной парой, семья Бейонсе и Джей Зи подверглась жесткому испытанию - всё из-за признания главы семейства в измене. Западные издания сообщают, что певица с большим трудом смогла простить предательство супруга и сделала это только ради дочки. Напомним, что на данный момент Бейонсе и Джей Зи воспитывают троих детей, двое из которых, близнецы Руми и Сэра, появились на свет несколько месяцев назад.
"Прежде чем Бейонсе снова смогла доверять Джей Зи, прошло достаточно много времени. Но для нее было крайне важно сохранить семью. И если бы не Блу Айви, вероятно, они бы сейчас не были вместе" - пишут СМИ. В блоге Бейонсе появилось первое совместное фото с мужем после информации об измене. Снимок, как и другие кадры, сделан во время отдыха.
"Прежде чем Бейонсе снова смогла доверять Джей Зи, прошло достаточно много времени. Но для нее было крайне важно сохранить семью. И если бы не Блу Айви, вероятно, они бы сейчас не были вместе" - пишут СМИ. В блоге Бейонсе появилось первое совместное фото с мужем после информации об измене. Снимок, как и другие кадры, сделан во время отдыха.
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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