Элла Суханова и Игорь Трегубенко вскоре оформят развод

Супруги подали документы на развод, о чем сообщили в своем микроблоге. У пары нет детей, поэтому проблем с расторжением брака быть не должно, и буквально через месяц супруги станут уже бывшими.«Заплатил 650 рублей за гос. пошлину и через месяц ты уже совершенно с другим свидетельством! Конец», - сообщила в Инстаграм Элла.Стоит отметить, что Элла и Игорь стали победителями конкурса "Свадьба на миллион" и в 2016 году официально стали мужем и женой.