Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Элла Суханова и Игорь Трегубенко вскоре оформят развод

Сегодня, 09:21
Одна из самых ярких пар телепроекта "Дом-2" Элла Суханова и Игорь Трегубенко на днях шокировали своих поклонников.

Элла Суханова и Игорь Трегубенко вскоре оформят развод
Супруги подали документы на развод, о чем сообщили в своем микроблоге. У пары нет детей, поэтому проблем с расторжением брака быть не должно, и буквально через месяц супруги станут уже бывшими.

Элла Суханова и Игорь Трегубенко вскоре оформят развод


«Заплатил 650 рублей за гос. пошлину и через месяц ты уже совершенно с другим свидетельством! Конец», - сообщила в Инстаграм Элла.

Стоит отметить, что Элла и Игорь стали победителями конкурса "Свадьба на миллион" и в 2016 году официально стали мужем и женой.

Элла Суханова и Игорь Трегубенко вскоре оформят развод

← Андрей Гайдулян признался, почему его ... Наталья Варвина сообщила о переезде в ... →

Ключевые слова: Игорь Трегубенко, Элла Суханова

Количество просмотров: 1 547
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Андрей Гайдулян официально развелся с женой
Антон Привольнов с женой оформили развод
Элла Суханова представила новую хай-тек разработку - расческа-утюжок
Элла Суханова
Самое популярное за неделю
Комментарии

Мария Кожевникова высказывается против каких-либо вмешательств в свою внешность Известная актриса Мария Кожевникова часто делится с подписчиками своими размышлениями и мыслями.
Екатерина Стриженова решилась на липосакцию, чтобы избавиться от лишних килограммов В конце прошлого года известная телеведущая Екатерина Стриженова удивила общественность заметной прибавкой в весе.
Отсутствие груди на одном из фото Полины Гагариной вызвало активные обсуждение в Сети В настоящее время популярная певица Полина Гагарина наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах.
Новая прическа Алены Шишковой не понравилась ее поклонникам На протяжении длительного времени модель Алена Шишкова носила нарощенные волосы, но недавно решила снять их и предстала перед фанатами с короткой стрижкой.
Кристина Орбакайте без яркого макияжа восхитила фанатов Поклонники творчества популярной певицы Кристины Орбакайте привыкли видеть ее с ярким макияжем, который она делает для выхода в свет.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.