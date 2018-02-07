Какую роль играет сестра Ольги Рапунцель в её отношениях с мужем Дмитрием

"В гостях был наш Дима Дмитренко. Очень приятная встреча и беседа!"
– писала девушка в своем Instagram.
Известно, что сразу после школы Алена пошла работать, а в данный момент трудится администратором в фитнес-центре.
У нее был парень, но, как только Алена завела с ним разговоро свадьбе, молодой человек "дал задний ход" и сбежал от, готовящейся стать невестой, Григорьевской-младшей.
Тогда и появилась идея прийти на проект Дом-2. Алена по-началу отказывалась, но другие участники убедили, что именно так она найдет свою любовь.
Ну, радостно, что Алена не "пошла по стопам" своей сводной сестры Ольги и не прослыла "теребонькой". За что? [url_blank=http://www.paparazzi.ru/photo/376505/]Можете освежить память, посмотрев фото и видео...[/url]