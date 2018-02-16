Дженнифер Энистон и Джастин Теру готовятся к разводу

На днях супруги шокировали поклонников, объявив о разводе. Они решили сами об этом официально сообщить, чтобы развеять все возможные слухи."Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями.Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но, учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, — это неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу", - поведали супруги.В последнее время в Сети часто появлялась информация о проблемах в семье знаменитостей, но они опровергали данные слухи.