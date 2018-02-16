Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дженнифер Энистон и Джастин Теру готовятся к разводу

Сегодня, 10:27
Актриса Дженнифер Энистон прожила два с половиной года в браке с Джастином Теру.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру готовятся к разводу
На днях супруги шокировали поклонников, объявив о разводе. Они решили сами об этом официально сообщить, чтобы развеять все возможные слухи.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру готовятся к разводу


"Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру готовятся к разводу


Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но, учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, — это неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу", - поведали супруги.

В последнее время в Сети часто появлялась информация о проблемах в семье знаменитостей, но они опровергали данные слухи.

← Поклонники не заметили пресс на живот... Джастин Бибер и Селена Гомес вместе от... →

Ключевые слова: Дженнифер Энистон, Джастин Теру

Количество просмотров: 2 808
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Стала известна правда о взаимоотношении Дженнифер Энистон с супругом
Надежда Михакова и Резо Гигинеишвили готовятся к разводу
Джастин Теру поделился проблемами в браке с Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон разрывает отношения с Джастином Теру
Самое популярное за неделю
Комментарии

Обнаженная Екатерина Варнава поделилась откровенным снимком с возлюбленным Участница телепроекта Comedy Woman Екатерина Варнава является обладательницей стройной фигурой, что не устает демонстрировать на откровенных фотографиях.
Джастин Бибер и Селена Гомес вместе отпраздновали День Святого Валентина В День всех влюбленных многие мировые знаменитости делились тем, как отмечают этот праздник с любимыми людьми.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру готовятся к разводу Актриса Дженнифер Энистон прожила два с половиной года в браке с Джастином Теру.
Поклонники не заметили пресс на животе Настасьи Самбурской Известная актриса и телеведущая Настасья Самбурская всегда могла похвастаться стройной фигурой, что неоднократно подмечали ее поклонники.
Модель Бьянка Балти в прозрачном платье выставила напоказ свои груди На днях в Нью-Йорке в рамках Недели моды прошла вечеринка глянцевого издания Sports Illustrated Swimsuit, которая собрала большое количество звезд.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.