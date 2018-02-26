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Виталина Цымбалюк-Романовская изменяла своему супругу

Сегодня, 09:02
Во время разговоров с журналистами Виталина Цымбалюк-Романовская всегда вспоминает трогательные моменты в отношениях с бывшим мужем Арменом Джигарханяном.

Виталина Цымбалюк-Романовская изменяла своему супругу
Она все подчеркивает, что актер был ее единственной любовью. В передаче "Новые русские сенсации" экс-представитель Виталины Элина Мазур раскрыла тайны женщины, заявив, что у нее был богатый любовник.

Виталина Цымбалюк-Романовская изменяла своему супругу


«Она съездила в Грузию якобы для того, чтобы поправить здоровье. Однако она уехала туда в романтических целях. У нее был некий крайне богатый мужчина по имени Илья, миллионер, может даже миллиардер. Она вернулась оттуда с четким намерением побыстрее завершить развод, чтобы снова выйти замуж. Она хотела уехать на новогодние праздники во Францию, и там под Рождество состоялась бы помолвка.

Виталина Цымбалюк-Романовская изменяла своему супругу


Тогда Виталина сказала, что этот мужчина не захочет общаться с ней из-за возможных проблем с законом. Он якобы очень серьезный человек, богатый. В итоге, мы начали оперативно придумывать историю про рабочую поездку во Францию. Якобы Виталине там предложили контракт. Однако ничего подобного не было, а билеты просто сгорели», - призналась Элина.

Виталина отказывается комментировать свою личную жизнь, но всегда подчеркивает то, что мечтала бы воссоединиться с Арменом Борисовичем.

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Ключевые слова: Виталина Цымбалюк-Романовская, Армен Джигарханян, Элина Мазур

Количество просмотров: 3 627
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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