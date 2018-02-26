Виталина Цымбалюк-Романовская изменяла своему супругу

Она все подчеркивает, что актер был ее единственной любовью. В передаче "Новые русские сенсации" экс-представитель Виталины Элина Мазур раскрыла тайны женщины, заявив, что у нее был богатый любовник.«Она съездила в Грузию якобы для того, чтобы поправить здоровье. Однако она уехала туда в романтических целях. У нее был некий крайне богатый мужчина по имени Илья, миллионер, может даже миллиардер. Она вернулась оттуда с четким намерением побыстрее завершить развод, чтобы снова выйти замуж. Она хотела уехать на новогодние праздники во Францию, и там под Рождество состоялась бы помолвка.Тогда Виталина сказала, что этот мужчина не захочет общаться с ней из-за возможных проблем с законом. Он якобы очень серьезный человек, богатый. В итоге, мы начали оперативно придумывать историю про рабочую поездку во Францию. Якобы Виталине там предложили контракт. Однако ничего подобного не было, а билеты просто сгорели», - призналась Элина.Виталина отказывается комментировать свою личную жизнь, но всегда подчеркивает то, что мечтала бы воссоединиться с Арменом Борисовичем.