Названа главная причина развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру

Дженнифер Энистон и Джастин Теру прожили в браке почти два с половиной года, а первые сообщения о том, что звезд ждёт развод. появились в начале февраля. Западные издания сообщают, что хоть Теру уже проводит время в компании молоденькой девушки, он до сих пор тяжело переживает развод с Энистон.Тем не менее, развод был необходим именно для актера - в браке, по информации источника, Джастин не чувствовал себя достаточно свободным - он слишком любит одиночество и собственное пространство, которое супруга, похоже, ограничивала. Именно эта причина и называется основным поводом для разрыва.