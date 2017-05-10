Тем не менее, развод был необходим именно для актера - в браке, по информации источника, Джастин не чувствовал себя достаточно свободным - он слишком любит одиночество и собственное пространство, которое супруга, похоже, ограничивала. Именно эта причина и называется основным поводом для разрыва.
Названа главная причина развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру
Сегодня, 20:53
Актерская пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру распалась месяц назад.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру прожили в браке почти два с половиной года, а первые сообщения о том, что звезд ждёт развод. появились в начале февраля. Западные издания сообщают, что хоть Теру уже проводит время в компании молоденькой девушки, он до сих пор тяжело переживает развод с Энистон.
Тем не менее, развод был необходим именно для актера - в браке, по информации источника, Джастин не чувствовал себя достаточно свободным - он слишком любит одиночество и собственное пространство, которое супруга, похоже, ограничивала. Именно эта причина и называется основным поводом для разрыва.
Тем не менее, развод был необходим именно для актера - в браке, по информации источника, Джастин не чувствовал себя достаточно свободным - он слишком любит одиночество и собственное пространство, которое супруга, похоже, ограничивала. Именно эта причина и называется основным поводом для разрыва.
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Ключевые слова: Дженнифер Энистон, Джастин Теру
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Количество просмотров: 2 301
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com
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Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com
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