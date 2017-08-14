Сати Казанова пролила свет на отношения с мужем

Выглядело все это так, будто бы пара рассталась, а слова о предательстве относятся к Стефано Тиоццо. И вот, спустя несколько дней, Сати подтвердила, что они с мужем не вместе.Но о разводе речь не идет. Просто, каждый из них, в силу профессии, живет своей жизнью. И пока Сати в Москве, Стефано наслаждается видами Нью-Йорка.Так что, Сати страдает в разлуке и отправляет своему мужу послания через инстаграм, уверяя, что «Я полюбила тебя, увидев красоту Мира - твоими глазами».Правда, в недавнем разговоре на шоу «ОК на связи!» Казанова уверяла, что впервые увидев его, подумала: «Не дай Бог выйти замуж за итальянца».- Мне итальянцы казались чересчур эмоциональными, болтливыми, потому что одно из первых впечатлений о нем: «Как же много он говорит. Когда он заткнется?». Это была свадьба его брата и моей подруги, мы познакомились на свадьбе. И он вышел говорить речь на сцену, а я на этой сцене пела. Я хоть пела, а он говорил. Как же долго он говорил. Я думала, это только на Кавказе у нас столько времени говорят эти тосты, - призналась Сати.Ну, а на самый главный вопрос о том, как быть замужем за итальянцем, она ответила - это очень классно!