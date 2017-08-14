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Сати Казанова пролила свет на отношения с мужем

Вчера, 13:50
Не так давно Сати Казанова опубликовала фото, где она без обручального кольца и слова о предательстве.

Сати Казанова пролила свет на отношения с мужем
Выглядело все это так, будто бы пара рассталась, а слова о предательстве относятся к Стефано Тиоццо. И вот, спустя несколько дней, Сати подтвердила, что они с мужем не вместе.

Сати Казанова пролила свет на отношения с мужем


Но о разводе речь не идет. Просто, каждый из них, в силу профессии, живет своей жизнью. И пока Сати в Москве, Стефано наслаждается видами Нью-Йорка.

Так что, Сати страдает в разлуке и отправляет своему мужу послания через инстаграм, уверяя, что «Я полюбила тебя, увидев красоту Мира - твоими глазами».

Сати Казанова пролила свет на отношения с мужем


Правда, в недавнем разговоре на шоу «ОК на связи!» Казанова уверяла, что впервые увидев его, подумала: «Не дай Бог выйти замуж за итальянца».

- Мне итальянцы казались чересчур эмоциональными, болтливыми, потому что одно из первых впечатлений о нем: «Как же много он говорит. Когда он заткнется?». Это была свадьба его брата и моей подруги, мы познакомились на свадьбе. И он вышел говорить речь на сцену, а я на этой сцене пела. Я хоть пела, а он говорил. Как же долго он говорил. Я думала, это только на Кавказе у нас столько времени говорят эти тосты, - призналась Сати.

Ну, а на самый главный вопрос о том, как быть замужем за итальянцем, она ответила - это очень классно!

Сати Казанова пролила свет на отношения с мужем

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 7 280
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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