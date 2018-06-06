Как Анастасия Волочкова умело избавилась от дочери

Последние несколько дней Анастасия Волочкова провела с дочерью на курорте, где, естественно, проводила время не только с ней, но и с друзьями мужского пола.

Ариша уже достаточно взрослая девочка, а значит ей лучше меньше знать о том, чем по ночам занимается ее мама.Возможно, что именно по этой причине, Анастасия взяла для Ариши отдельный номер. По словам Волочковой, Ариадна была очень рада тому, что у неё свой номер и свой балкон.Но и мама, наверное, довольна, что никто не появится в её спальне в самый неподходящий момент.