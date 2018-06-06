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Как Анастасия Волочкова умело избавилась от дочери

Вчера, 14:39
Последние несколько дней Анастасия Волочкова провела с дочерью на курорте, где, естественно, проводила время не только с ней, но и с друзьями мужского пола.

Как Анастасия Волочкова умело избавилась от дочери
Ариша уже достаточно взрослая девочка, а значит ей лучше меньше знать о том, чем по ночам занимается ее мама.

Как Анастасия Волочкова умело избавилась от дочери


Возможно, что именно по этой причине, Анастасия взяла для Ариши отдельный номер. По словам Волочковой, Ариадна была очень рада тому, что у неё свой номер и свой балкон.

Как Анастасия Волочкова умело избавилась от дочери


Но и мама, наверное, довольна, что никто не появится в её спальне в самый неподходящий момент.

Как Анастасия Волочкова умело избавилась от дочери

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова

Количество просмотров: 8 372
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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