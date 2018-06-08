Лили Аллен расторгла брак с супругом

Как удалось выяснить, развелись супруги еще неделю назад, но сообщить об этом 33-летняя Лили решилась только сейчас. О размолвках в семье знаменитости начали говорить еще три года назад, и пара в итоге не смогла решить возникшие трудности.
Аллен уверяет, что они с экс-супругом остались в хороших отношениях и будут совместно заниматься воспитанием детей, дочек Этель и Марни.
Напомним, роман между Лили и Сэмом начался в 2009 году, а свадьбу влюбленные сыграли спустя два года.
Ключевые слова: Лили Аллен
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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