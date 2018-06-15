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Наталья Краско поведала о том, какие у нее сейчас отношения с мужем

Сегодня, 11:07
В последнее время в Сети активно обсуждают серьезные проблемы в отношениях актера Ивана Краско и его молодой супруги Натальи.

Наталья Краско поведала о том, какие у нее сейчас отношения с мужем
В недавнем интервью СтарХиту девушка рассказала о том, что за три года семейной жизни они стали настоящими друзьями, но их сложно назвать супругами. Наталья тяжело переживает сложившуюся ситуацию.

Наталья Краско поведала о том, какие у нее сейчас отношения с мужем


"Мы друзья – всегда можем прийти к консенсусу, решить все проблемы. У меня не было такой страстной любви, когда мужчина зажимает женщину к стене в подворотне или они бегают под дождем и целуются под липами. Я люблю Ивана как человека, как живое и дорогое мне существо.

Наталья Краско поведала о том, какие у нее сейчас отношения с мужем


У меня есть свои деньги, мы питаемся все-таки вместе, плюс-минус что-то я куплю, что-то он, а так у каждого свои деньги. Я много работаю, зарабатываю. Мы существуем как партнеры и друзья – сказать, что у нас семья мне сейчас тяжело", - поведала Наталья.

При этом девушка признается, что если супруг попросит развода, мешать ему она не станет.

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Ключевые слова: Иван Краско, Наталья Краско

Количество просмотров: 3 042
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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