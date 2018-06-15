Наталья Краско поведала о том, какие у нее сейчас отношения с мужем

В недавнем интервью СтарХиту девушка рассказала о том, что за три года семейной жизни они стали настоящими друзьями, но их сложно назвать супругами. Наталья тяжело переживает сложившуюся ситуацию."Мы друзья – всегда можем прийти к консенсусу, решить все проблемы. У меня не было такой страстной любви, когда мужчина зажимает женщину к стене в подворотне или они бегают под дождем и целуются под липами. Я люблю Ивана как человека, как живое и дорогое мне существо.У меня есть свои деньги, мы питаемся все-таки вместе, плюс-минус что-то я куплю, что-то он, а так у каждого свои деньги. Я много работаю, зарабатываю. Мы существуем как партнеры и друзья – сказать, что у нас семья мне сейчас тяжело", - поведала Наталья.При этом девушка признается, что если супруг попросит развода, мешать ему она не станет.