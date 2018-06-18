Вальтер Соломенцев забрал у экс-супруги детей

В настоящее время бывшая жена мужчины находится в интересном положении, но женщина заявляет, что экс-супруг специально увез у нее сыновей. Пара стала героями передачи "Прямой эфир", где они выясняли свои отношения.«Позвонила мне в полвторого, сказала, что несколько дней больна, не может не только заботиться о детях, но и ходить», — заявил Вальтер.После того как женщина попала в больницу, Соломенцев решил увезти детей в Санкт-Петербург. Выписавшись из клиники, Галина была в ярости, увидев пустую квартиру.