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Вальтер Соломенцев забрал у экс-супруги детей

Сегодня, 07:53
Бывший участник "Дома-2" Вальтер Соломенцев не перестает удивлять поклонников реалити-шоу.

Вальтер Соломенцев забрал у экс-супруги детей
В настоящее время бывшая жена мужчины находится в интересном положении, но женщина заявляет, что экс-супруг специально увез у нее сыновей. Пара стала героями передачи "Прямой эфир", где они выясняли свои отношения.

Вальтер Соломенцев забрал у экс-супруги детей


«Позвонила мне в полвторого, сказала, что несколько дней больна, не может не только заботиться о детях, но и ходить», — заявил Вальтер.

После того как женщина попала в больницу, Соломенцев решил увезти детей в Санкт-Петербург. Выписавшись из клиники, Галина была в ярости, увидев пустую квартиру.

Вальтер Соломенцев забрал у экс-супруги детей

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Ключевые слова: Вальтер Соломенцев

Количество просмотров: 117
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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