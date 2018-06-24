Супруга Валерия Сюткина поведала о конфликте с ним

Очередной выпуск программы "Сегодня вечером" был посвящен исполнителю и его жене. В студии Виола вспомнила о недавней ссоре с мужем, но, к счастью, они смогли решить возникший конфликт.«Так происходит, что своим близким мы очень редко признаемся в любви. Мы можем сказать хорошие слова чужому человеку, приятелю, а близким - редко. Это ко мне тоже относится. Мы вчера с тобой поссорились. Ну, произошло. Не разговаривали до утра, потом до обеда. Потом ты ко мне подошел и сказал, что ты меня любишь. И я хочу тебе сказать: я тебя тоже очень люблю. И я очень ждала, чтобы ты ко мне подошел. Ты для меня - самый близкий и родной человек на земле. И я не представляю себя без тебя. И хочу, чтобы мы с тобой были вместе очень долго, очень-очень. Люблю тебя», - заявила женщина.Супруги считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе и поражают идиллией в своих отношениях.