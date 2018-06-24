Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Супруга Валерия Сюткина поведала о конфликте с ним

Вчера, 12:31
Вот уже 25 лет певец Валерий Сюткин счастлив в третьем браке со своей супругой Виолой.

Супруга Валерия Сюткина поведала о конфликте с ним
Очередной выпуск программы "Сегодня вечером" был посвящен исполнителю и его жене. В студии Виола вспомнила о недавней ссоре с мужем, но, к счастью, они смогли решить возникший конфликт.

Супруга Валерия Сюткина поведала о конфликте с ним


«Так происходит, что своим близким мы очень редко признаемся в любви. Мы можем сказать хорошие слова чужому человеку, приятелю, а близким - редко. Это ко мне тоже относится. Мы вчера с тобой поссорились. Ну, произошло. Не разговаривали до утра, потом до обеда. Потом ты ко мне подошел и сказал, что ты меня любишь. И я хочу тебе сказать: я тебя тоже очень люблю. И я очень ждала, чтобы ты ко мне подошел. Ты для меня - самый близкий и родной человек на земле. И я не представляю себя без тебя. И хочу, чтобы мы с тобой были вместе очень долго, очень-очень. Люблю тебя», - заявила женщина.

Супруги считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе и поражают идиллией в своих отношениях.

Супруга Валерия Сюткина поведала о конфликте с ним

← Анне Ардовой потребовалась срочная оп... Иван Жидков не собирается прощать экс-... →

Ключевые слова: Валерий Сюткин

Количество просмотров: 2 743
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Валерия продемонстрировала, как поддерживает мужа Иосифа Пригожина
Виктория Макарская сообщила о том, что рисковала жизнью, чтобы стать матерью
Анна Снаткина попрощалась с близким человеком
Племянница извинилась перед Эвелиной Бледанс
Самое популярное за неделю

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно сочетались узами брака Недавно западные таблоиды распространили информацию о свадьбе популярной певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин привели в восторг фанатов совместным выходом в свет В скором времени Анастасия Шубская собирается родить своему супругу, хоккеисту Александру Овечкину, долгожданного ребенка.
Рози Хантингтон-Уайтли порадовала редкой фотографией с Джейсоном Стэтхэмом Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм не любят распространяться о своей личной жизни, поэтому семейные снимки в их микроблоге - это редкость.
Хайди Клум поделилась эротичным снимком из кровати с молодым избранником В настоящее время знаменитая модель Хайди Клум счастлива в отношениях с молодым избранником, певцом Томом Каулитцом.
Иван Жидков не собирается прощать экс-избранницу Осенью прошлого года возлюбленная актера Ивана Жидкова Лилия Соловьева подарила ему долгожданного сына.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.