Елена Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа

Последние месяцы для актрисы Елены Ксенофонтовой, которая запомнилась поклонникам по сериалам "Кухня" и "Отель Элеон", выдались нелегкими.
Елена разбиралась с бывшим мужем Александром Рыжих, который хотел отобрать у нее ребенка и обвинял женщину в побоях. Оказалось, что одной из причин развода стали измены Александра.
«Последний год он ездил на моей машине, свою продал. И тут приходят штрафы на 50 тысяч. Я оплатила. Но на фотографиях с нарушениями попались кадры, на которых в 6-7 утра Александр ехал за рулем с блондинкой, а его рука лежала на ее коленях», – поведала Ксенофонтова.
Мужчина полностью отрицает свою вину, заявляя, что был верен ей.
Ключевые слова: Елена Ксенофонтова
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр из программы
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