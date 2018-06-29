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Елена Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа

Сегодня, 10:03
Последние месяцы для актрисы Елены Ксенофонтовой, которая запомнилась поклонникам по сериалам "Кухня" и "Отель Элеон", выдались нелегкими.

Елена Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа
Елена разбиралась с бывшим мужем Александром Рыжих, который хотел отобрать у нее ребенка и обвинял женщину в побоях. Оказалось, что одной из причин развода стали измены Александра.

Елена Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа


«Последний год он ездил на моей машине, свою продал. И тут приходят штрафы на 50 тысяч. Я оплатила. Но на фотографиях с нарушениями попались кадры, на которых в 6-7 утра Александр ехал за рулем с блондинкой, а его рука лежала на ее коленях», – поведала Ксенофонтова.

Мужчина полностью отрицает свою вину, заявляя, что был верен ей.

Елена Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа

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Ключевые слова: Елена Ксенофонтова

Количество просмотров: 2 444
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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