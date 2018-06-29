Елена Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа

Елена разбиралась с бывшим мужем Александром Рыжих, который хотел отобрать у нее ребенка и обвинял женщину в побоях. Оказалось, что одной из причин развода стали измены Александра.«Последний год он ездил на моей машине, свою продал. И тут приходят штрафы на 50 тысяч. Я оплатила. Но на фотографиях с нарушениями попались кадры, на которых в 6-7 утра Александр ехал за рулем с блондинкой, а его рука лежала на ее коленях», – поведала Ксенофонтова.Мужчина полностью отрицает свою вину, заявляя, что был верен ей.