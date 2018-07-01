Милана Кержакова смогла убедить супруга во встречи с сыном

В итоге Александр забрал у Миланы их общего сына. Женщина призналась подписчикам в этом, не сдерживая своих эмоций. На днях же футболист позволил Милане увидеться с сыном, о чем поспешила поделиться встревоженная мама.«Ребята, сегодня я увижу своего ребенка, так что все нормализовывается в лучшую сторону», – заявила Милана.Напомним, что недавно стало известно о наркотической зависимости женщины, из-за чего она длительное время находилась на лечении.