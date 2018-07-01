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Милана Кержакова смогла убедить супруга во встречи с сыном

Сегодня, 00:38
О проблемах в семье Кержаковых общественность узнала больше года назад.

Милана Кержакова смогла убедить супруга во встречи с сыном
В итоге Александр забрал у Миланы их общего сына. Женщина призналась подписчикам в этом, не сдерживая своих эмоций. На днях же футболист позволил Милане увидеться с сыном, о чем поспешила поделиться встревоженная мама.

Милана Кержакова смогла убедить супруга во встречи с сыном


«Ребята, сегодня я увижу своего ребенка, так что все нормализовывается в лучшую сторону», – заявила Милана.

Напомним, что недавно стало известно о наркотической зависимости женщины, из-за чего она длительное время находилась на лечении.

Милана Кержакова смогла убедить супруга во встречи с сыном

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Ключевые слова: Милана Кержакова, Александр Кержаков

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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