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Милана Кержакова надеется на то, что супруг позволит сыну жить с ней

Сегодня, 13:26
Несколько месяцев назад общественность узнала о серьезных проблемах в семье Александра и Миланы Кержаковых.

Милана Кержакова надеется на то, что супруг позволит сыну жить с ней
Девушка заявила, что они с супругом уже давно не живут вместе, позже она обвинила Александра в том, что он забрал у нее сына, лишь потом Милана решилась откровенно рассказать о своей зависимости. На днях же Кержакова побеседовала с Ксенией Собчак и разъяснила ситуацию.

Милана Кержакова надеется на то, что супруг позволит сыну жить с ней


«Пока я буду проходить лечение, ребенок останется с Сашей. Но потом он будет жить со мной. Он пообещал мне. Да, я знаю о ситуации с его предыдущей женой, но там все немного иначе. я общалась с этой девочкой, Катей Сафроновой, и у нее большие проблемы с наркотиками, я сама видела. Еще находясь в браке и несмотря на это обстоятельство, я считала, что было бы правильно дать ей возможность общаться с ребенком, но у них с Сашей были свои договоренности, из-за которых этого не происходило», — поделилась девушка.

По словам Миланы, она не смогла справиться со смертью отца, в итоге начала принимать сильные наркотики, теперь же она старается избавиться от своей зависимости.

Милана Кержакова надеется на то, что супруг позволит сыну жить с ней

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Ключевые слова: Милана Кержакова

Количество просмотров: 1 001
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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