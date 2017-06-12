Мурат Налчаджиоглу хочет вернуть Ани Лорак

Поводом для этого послужило сороколетие Каролины. Мурат самым первым отправил ей послание, в надежде, что будет прощен:«Девочка, которая подарила мне лучший подарок в моей жизни - Соню, мою безграничную любовь! Каролина, дива! С днём рождения моя бесконечная любовь! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья, успеха, гармонии в душе, всегда под защитой Бога! Ты одна и единственная! Будем мы вместе или нет, ты одна и единственная!»Судя по всему, именно такие речи, в свое время и подкупили Каролину, которая влюбилась, вышла замуж, а потом закрывала глаза на шалости мужа. Но вот, подействует ли это на этот раз – большой вопрос.