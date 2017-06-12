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Мурат Налчаджиоглу хочет вернуть Ани Лорак

Сегодня, 10:04
Под угрозой остаться без надежного источника финансирования в лице супруги Ани Лорак, Мурат предпринял очередную попытку её вернуть и поклялся в вечной любви.

Мурат Налчаджиоглу хочет вернуть Ани Лорак
Поводом для этого послужило сороколетие Каролины. Мурат самым первым отправил ей послание, в надежде, что будет прощен:
«Девочка, которая подарила мне лучший подарок в моей жизни - Соню, мою безграничную любовь! Каролина, дива! С днём рождения моя бесконечная любовь! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья, успеха, гармонии в душе, всегда под защитой Бога! Ты одна и единственная! Будем мы вместе или нет, ты одна и единственная!»

Мурат Налчаджиоглу хочет вернуть Ани Лорак


Судя по всему, именно такие речи, в свое время и подкупили Каролину, которая влюбилась, вышла замуж, а потом закрывала глаза на шалости мужа. Но вот, подействует ли это на этот раз – большой вопрос.

Мурат Налчаджиоглу хочет вернуть Ани Лорак

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 1 885
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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