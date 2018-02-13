В истории с Дарьей Друзьяк и Александром Серовым появляются новые подробности

Но, это лишь фрагмент её нелегкой судьбы. Сейчас Даша борется за жизнь своего, еще не рожденного ребенка от Александра Серова. Согласно основной версии, на нервной почве девушка пережила стресс и теперь ей грозит выкидыш.
Правда, приглашенный в студию Малахова специалист утверждает, что беременность случилась уже после того, как контакт с Серовым прервался, но Друзьяк настаивает, что это ребенок музыканта. Вот только, большинство здравомыслящих зрителей уверены, что никакой беременности нет совсем.
Более того, стало известно и о «похищении» Друзьяк. Папарацци.ру сообщают, что все это время она отсиживалась у другой участницы проекта Дом 2 Насти Кочервей, так что похищение, как и все остальное, не более чем шоу для любителей подобных скандальных историй.