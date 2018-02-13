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В истории с Дарьей Друзьяк и Александром Серовым появляются новые подробности

Сегодня, 10:32
Накануне, Андреем Малаховым была озвучена еще одна жуткая история о том, как Дарью Друзьяк чуть не изнасиловали в Турции.

В истории с Дарьей Друзьяк и Александром Серовым появляются новые подробности
Оказывается, какой-то мужчина во время её турецкого отдыха стал оказывать ей знаки внимания, а потом, когда они прогуливались в безлюдном месте завалил её в кусты и начал рвать на ней одежду. Хорошо, что в соседних кустах сидел полицейский, который и спас девушку от насилия.

В истории с Дарьей Друзьяк и Александром Серовым появляются новые подробности


Но, это лишь фрагмент её нелегкой судьбы. Сейчас Даша борется за жизнь своего, еще не рожденного ребенка от Александра Серова. Согласно основной версии, на нервной почве девушка пережила стресс и теперь ей грозит выкидыш.

Правда, приглашенный в студию Малахова специалист утверждает, что беременность случилась уже после того, как контакт с Серовым прервался, но Друзьяк настаивает, что это ребенок музыканта. Вот только, большинство здравомыслящих зрителей уверены, что никакой беременности нет совсем.

В истории с Дарьей Друзьяк и Александром Серовым появляются новые подробности


Более того, стало известно и о «похищении» Друзьяк. Папарацци.ру сообщают, что все это время она отсиживалась у другой участницы проекта Дом 2 Насти Кочервей, так что похищение, как и все остальное, не более чем шоу для любителей подобных скандальных историй.

В истории с Дарьей Друзьяк и Александром Серовым появляются новые подробности

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Ключевые слова: Дарья Друзьяк, Александр Серов, Андрей Малахов

Количество просмотров: 4 680
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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