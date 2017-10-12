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Лолита Милявская рассказала про секс с мужем

Вчера, 11:32
Накануне, Лолита Милявская поделилась интимными подробностями своей жизни.

Лолита Милявская рассказала про секс с мужем
Во-первых, как бы ненароком, Лолита призналась, что одно время подсела на наркотики, которые помогали ей расслабиться на съемках шоу. Но сейчас, расслабляется она исключительно алкоголем. Причем, для этого даже компания ей не важна. То есть, она вполне может и сама посидеть с бутылочкой виски.

Лолита Милявская рассказала про секс с мужем


Ну, и, что касается секса, то Лолита честно признается, что это может быть два-три раза в месяц, а может и вообще не быть.

Вот такая жизнь у Лолиты Милявской.

Лолита Милявская рассказала про секс с мужем

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Ключевые слова: Лолита Милявская

Количество просмотров: 10 231
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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