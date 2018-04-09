СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова

Первые сообщения о романе популярных звезд появились в 2015 году. Чуть позже стало известно, что ради Юлии Евгений бросил свою беременную супругу Ирину и шестерых детей. Новоиспеченная же пара отпраздновала рождение первого совместного ребенка в 2016 году. Известно, что сына решено было назвать Фёдором.Всё это время Снигирь и Цыганов практически не появлялись на публике вместе и тем более не рассказывали о своих отношениях в интервью. На прошедшем в сентябре текущего года знаменитом Венецианском кинофестивале случился настоящий "прорыв" - пара впервые позировала фотографам вместе на премьере ленты "Человек, который удивил всех", в которой одна из главных ролей досталась Цыганову.На днях фильм представили уже в Москве, и на светскую премьеру ни Юлия, ни Евгений так и не пришли. Различные издания сообщают о расставании актеров и добавляют, что разрыв случился некоторое время назад.