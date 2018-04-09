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СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова

Сегодня, 03:58
В сети широко обсуждается тема разрыва актерской пары Юлии Снигирь и Евгения Цыганова.

СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова
Первые сообщения о романе популярных звезд появились в 2015 году. Чуть позже стало известно, что ради Юлии Евгений бросил свою беременную супругу Ирину и шестерых детей. Новоиспеченная же пара отпраздновала рождение первого совместного ребенка в 2016 году. Известно, что сына решено было назвать Фёдором.

СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова


Всё это время Снигирь и Цыганов практически не появлялись на публике вместе и тем более не рассказывали о своих отношениях в интервью. На прошедшем в сентябре текущего года знаменитом Венецианском кинофестивале случился настоящий "прорыв" - пара впервые позировала фотографам вместе на премьере ленты "Человек, который удивил всех", в которой одна из главных ролей досталась Цыганову.

СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова


На днях фильм представили уже в Москве, и на светскую премьеру ни Юлия, ни Евгений так и не пришли. Различные издания сообщают о расставании актеров и добавляют, что разрыв случился некоторое время назад.

СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова

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Ключевые слова: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

Количество просмотров: 9 542
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, архивы пресс-служб

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