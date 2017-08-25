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Дело об убийстве Игоря Талькова будет возобновлено

Вчера, 14:49
«Возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова» - сообщил Сергей Капитонов, официальный представитель петербургского главка Следственного комитета России (СКР).

Дело об убийстве Игоря Талькова будет возобновлено
Напомним, по нынешней версии следствия, преступление было совершено Валерием Шляфманом, который работал администратором Талькова.

«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Государство Израиль»,

- сказал Капитонов.

Дело об убийстве Игоря Талькова будет возобновлено


19 марта 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено, так как обвиняемый скрылся от следствия или суда. 3 ноября 2018 года петербургский главк СКР возобновил расследование этого уголовного дела.

«Ранее потерпевшей была признана мать Талькова, но сейчас она скончалась. Следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла»,

- отметил Капитонов.

Дело об убийстве Игоря Талькова будет возобновлено


Возобновление уголовного дела носит технический характер. После того, как признанная потерпевшей Татьяна Талькова и ее адвокаты ознакомятся со всеми материалами дела, его вновь приостановят - до тех пор, пока Валерий Шляфман, заочно арестованный судом, не попадет в руки российского правосудия.

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Ключевые слова: Игорь Тальков

Количество просмотров: 6 812
Автор: Mysha

Автор фото: инстаграм

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