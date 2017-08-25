Дело об убийстве Игоря Талькова будет возобновлено

Напомним, по нынешней версии следствия, преступление было совершено Валерием Шляфманом, который работал администратором Талькова.«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Государство Израиль»,- сказал Капитонов.19 марта 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено, так как обвиняемый скрылся от следствия или суда. 3 ноября 2018 года петербургский главк СКР возобновил расследование этого уголовного дела.«Ранее потерпевшей была признана мать Талькова, но сейчас она скончалась. Следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла»,- отметил Капитонов.Возобновление уголовного дела носит технический характер. После того, как признанная потерпевшей Татьяна Талькова и ее адвокаты ознакомятся со всеми материалами дела, его вновь приостановят - до тех пор, пока Валерий Шляфман, заочно арестованный судом, не попадет в руки российского правосудия.